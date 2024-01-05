Украина в 2024 году инвестирует 9 млрд грн в развитие гражданами собственного бизнеса

В 2024 году Украина существенно увеличит объем финансирования грантовой программы "єРобота" для развития малого и среднего бизнеса, на это предусмотрено около 9 млрд грн. Для сравнения, за полтора года его действия государство профинансировало грантов на 6,5 млрд грн, сообщает Министерство экономики.

По данным ведомства, гранты на собственное дело позволили открыть тысячи новых малых и средних компаний и нарастить объемы производства для уже существующих, а также наладить производство новых видов продукции.

В настоящее время средства на начало или расширение собственного дела уже получили более 11 тысяч украинцев, что позволяет создать 35 тыс. новых рабочих мест.

По данным Минэкономики, с начала запуска проекта "єРобота" в июле 2022 года:

по программе «Власна справа» – выдано 10049 микрогрантов на 2,4 млрд грн;

на развитие перерабатывающих предприятий – выдано 660 грантов на 3,3 млрд грн;

на садоводство и развитие тепличного хозяйства – выдано 157 грантов на 706 млн. грн.;

ветеранам и членам их семей – выдано 171 грант на 65 млн грн.

Грантовые средства обычно возвращаются государству в виде уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

Условия грантовых программ

Программа "Власна справа" является одним из направлений правительственного проекта "єРобота", запущенного в июле 2022 года.

По грантовой программе украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создали около 8000 новых рабочих мест.

В свою очередь грантовая программа для перерабатывающих предприятий предоставляет предприятиям возможность получить финансовую поддержку для расширения своей деятельности.

Основными условиями участия в программе является обязательство создать новые рабочие места и активное участие в финансировании проекта. Получатель гранта должен обеспечить создание до 25 рабочих мест, способствуя экономическому росту и занятости населения.

Схема софинансирования предполагает, что получатель обеспечит 50% собственных средств, а остальные 50% будут предоставлены государством в форме гранта. Для предприятий, действующих на деоккупированных территориях, софинансирование составляет 20% от предпринимателя и 80% от государства.

Подать заявку на получение такого гранта могут как физические лица-предприниматели (ФЛП), так и юридические лица через портал "Дія".