Важно детально просчитывать окупаемость грантов на развитие бизнеса перед подачей заявки – мнение

Прежде чем подавать заявку на получение государственной помощи нужно внимательно прочитать условия ее предоставления и просчитать ее целесообразность, поскольку некоторые из положений договора о финансировании могут быть “неподъемными” для бизнеса. Об этом в комментарии для Delo.ua сообщил Антон Преображенский, совладелец киевской сети сити-ферм Growa , выращивающий на продажу готовую к потреблению микрозелень.

Антон Преображенский рассказывает, что рассматривал вариант строительства вертикальной фермы для выращивания готовых к употреблению проростков растений, которая по государственному классификатору соответствует модульной теплице площадью 1,6-2,4 га. Предприниматель планировал подаваться на получение гранта до 7 млн грн для создания или развития перерабатывающих предприятий, в его случае - для строительства теплицы.

После детального просчета целесообразности госпомощи совладелец Growa передумал подавать заявку, поскольку специфика его бизнеса не нуждается в трудоустройстве большого количества дополнительных рабочих, как того требуют правила получения гранта.

По словам предпринимателя, одним из условий получения гранта стало принятие на работу не менее 14 человек на 1 га модульных теплиц, в его случае не менее 25 работников. Для сравнения, в Growa работает 4 человека, а запланированную предприятием вертикальную ферму вполне может обслуживать два человека.

Таким образом, если платить персоналу даже минимальную заработную плату (10 тыс. грн. с учетом всех налогов), то получается 250 тыс. грн. ежемесячной нагрузки на бизнес. При условии, что теплица должна работать не меньше 36 месяцев, эта зарплатная нагрузка составит за три года около 8 млн. грн и будет сопоставима с суммой гранта.

"Денежный грант позволяет ускорить развитие бизнеса - за год мы получим 7 млн грн, но это значительные дополнительные финансовые обязательства для нас на следующие 3 года, все это время мы будем платить гораздо больше. Поэтому получается, что в десятилетней перспективе у нас будет один и тот же результат развития, что с грантом, что без него", – объясняет предприниматель.

Кроме того, получатель госпомощи обязуется обеспечить работу теплицы в течение не менее 3 лет после ее получения. В условиях войны предприниматель не может гарантировать это, поскольку в условиях российской агрессии существует риск повреждения или уничтожения помещения в любой момент, уточняет Антон Преображенский.

При этом он не отрицает целесообразности предоставления грантов в других отраслях экономики с большей потребностью в трудовых ресурсах и другим ценообразованием.

"Есть бизнесы, где грантовая помощь актуальна, и такое количество людей нужно для деятельности бизнеса. Но "тепличникам" это не подходит. Можно уверенно сказать, что у нас в 5 раз меньше потребность в человеческом ресурсе, чем в государственных требованиях к предоставлению грантов", – констатирует Антон Преображенский.

Стоит уточнить, что 31 октября Кабмин установил новые нормы расчета количества трудоустроенных лиц - теперь вместо 14 рабочих мест на гектар теплиц необходимо нанять не менее 4 постоянных и 10 сезонных работников.

Больше о государственной помощи для сектора АПК на 2024 год, подаются ли на программы господдержки крупные агрохолдинги, а также кейсы предприятий-получателей грантов – читайте в статье "Господдержка АПК в 2024 году – анализ, отзывы, как рассчитать целесообразность".

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