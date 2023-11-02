Варто детально прораховувати окупність грантів на розвиток бізнесу перед поданням заявки - думка

Перш ніж подавати заявку на отримання державної допомоги треба уважно прочитати умови її надання і прорахувати її доцільність, оскільки деякі з положень договору про фінансування можуть бути “непідйомними” для бізнесу. Про це в коментарі для Delo.ua повідомив Антон Преображенський, співвласник київської мережі сіті-ферм Growa , що вирощує на продаж готову до споживання мікрозелень.

Антон Преображенський розповідає, що розглядав варіант створення вертикальної ферми для вирощування готових до вживання проростків рослин, яка за державним класифікатором відповідає модульній теплиці площею 1,6-2,4 га. Підприємець планував подаватись на отримання гранту до 7 млн грн для створення або розвитку переробних підприємств, в його випадку - для будівництва теплиці.

Однак, після детального прорахунку доцільності держдопомоги співвласник Growa передумав подавати заявку, оскільки специфіка його бізнесу не потребує працевлаштування великої кількості додаткових робітників, як того вимагають правила отримання гранту.

За словами підприємця, однією з умовою отримання гранту стало прийняття на роботу не менше 14 осіб на 1 га модульних теплиць, в його випадку не менше 25 робітників. Для порівняння, наразі в Growa працює 4 особи, а заплановану підприємством вертикальну ферму цілком може обслуговувати дві людини.

Таким чином, якщо платити персоналу навіть мінімальну заробітну плату (10 тис. грн з урахуванням всіх податків), то виходить 250 тис. грн щомісячного навантаження на бізнес. За умови, що теплиця має працювати не менше 36 місяців, це зарплатне навантаження складе за три роки близько 8 млн. грн і буде співставним з сумою гранту.

"Грошовий грант дозволяє прискорити розвиток бізнесу - за рік ми отримаємо 7 млн грн, але це значні додаткові фінансові зобов'язання для нас на наступні 3 роки, весь цей час ми платитимемо набагато більше. Тому виходить, що в десятирічній перспективі ми матимемо один і той же результат розвитку, що з грантом, що без нього", - пояснює підприємець.

Крім того, отримувач держдопомоги зобов'язується забезпечити роботу теплиці протягом не менш ніж 3 років після її отримання. В умовах війни підприємець не може гарантувати цього, оскільки в умовах російської агресії існує ризик пошкодження або знищення приміщення в будь-який момент, уточнює Антон Преображенський.

При цьому він не заперечує доцільності надання грантів в інших галузях економіки з більшою потребою в трудових ресурсах і іншим ціноутворенням.

"Є бізнеси, де грантова допомога актуальна, і така кількість людей потрібна для діяльності бізнесу. Але "тепличникам" це не підходить. Можна впевнено сказати, що в нас в 5 разів менша потреба в людському ресурсі, ніж в державних вимогах до надання грантів", - констатує Антон Преображенський.

Варто уточнити, що 31 жовтня Кабмін встановив нові норми розрахунку кількості працевлаштованих осіб - тепер замість 14 робочих місць на гектар теплиць необхідно найняти не менш ніж 4 постійних та 10 сезонних працівників.

Більше про державну допомогу для сектору АПК на 2024 рік, чи подаються на програми держпідтримки великі агрохолдинги, а також кейси підприємств-отримувачів грантів - читайте в статті "Держпідтримка АПК в 2024 році - аналіз, відгуки, як розрахувати доцільність".

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