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Город на підвіконні: як вирощувати мікрогрін для себе та чи варто з цього робити бізнес
Мікрогрін, або мікрозелень - це пророщені паростки звичайних сільгоспкультур, які їдять сирими в пяти-десятиденному віці. В умовах подорожчання овочів та зелені все більше українців замислюються над тим, чи не відвести підвіконня в квартирі під їх розведення.
Delo.ua дослідила, скільки коштує обладнати домашню плантацію мікрогріну, чи є в такої ідеї бізнес-потенціал, а також проконсультувалась з дієтологом щодо правильного вживання пророщених паростків.
Мікрогрін – молоді паростки овочів і трав, які вживають в їжу задовго до кінцевого визрівання. Через коротку стадію росту мікрозелень не встигає накопичити шкідливі речовини з ґрунту та води, тому їх вживання є максимально безпечним. Разом з тим, концентрація поживних речовин в пророщених паростках значно перевищує аналогічні показники в дозрілих сільгоспкультурах і зелені, оскільки в мікрогріні закладені всі корисні речовини для майбутнього росту.
Мікрогрін не є окремим видом рослин - зазвичай пророщують добре відомі українцям зернові, олійні бобові та овочеві культури. Найбільш популярні не примхливі рослини, насіння яких швидко проростає – кукурудза, пшениця, соняшник, горох, салат, крес-салат, рукола, редис, гірчиця, капуста, буряк, амарант, гречка, льон та інші.
Проростки мають насичений смак і аромат зрілої рослини, можуть вживатися в їжу як основний продукт, прикраса для страв, для приготування смузі чи салатів. У зимовий період, в умовах скорочення частки овочів і зелені в раціоні, мікрогрін стає гарним джерелом корисних речовин.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Мікрогрін в сучасному розумінні почав з'являтися як візуальний і смаковий компонент в меню ресторанів вишуканої їжі Сан-Франциско (США) в 1980-х роках. В 1990-х суперфуд розповсюдився по штату. В Україні мікрогріном зацікавились після 2019 року, а з початком повномасштабного російського вторгнення все більше громадян почали задумуватися про його вирощування для забезпечення себе вітамінами та корисними мікроелементами.
Для отримання готового продукту потрібні лише необроблене насіння, тара для вирощування, субстрат замість ґрунту, та відповідні умови (волога, тепло, світло). Повний цикл росту складає 5-20 днів в залежності від виду культури.
Інструкція по вирощуванню мікрозелені
Для вирощування мікрогріну потрібне лише насіння, яке не оброблювалось будь-якими хімікатами та засобами захисту рослин, тара для вирощування, і субстрат-замінник ґрунту. Звичайна квартира добре підходить для його вирощування, доглядати мікрогрін можна навіть на підвіконні.
Порядок пророщування паростків наступний:
- Засипаємо ґрунт для вирощування кімнатних рослин, або вимочуємо льняний килимок у воді, стелимо його в ємкість, в якій буде рости зелень;
- Рівномірно розподіляємо насіння по килимку, слідкуючи, щоб воно вкрило всю площу субстрату, але не лежало один на одному. Обприскуємо насіння водою;
- Накриваємо ємкість кришкою для створення парникового ефекту. Якщо в кришці є отвори - накриваємо щільно, в протилежному випадку залишаємо щілину, щоб не перешкоджати доступу повітря;
- Ставимо контейнер із насінням в темне і тепле місце до появи пагонків. Слідкуємо за тим, щоб килимок завжди був вологим;
- При появі ростків переміщуємо контейнер із насінням в тепле сонячне місце. Знімаємо кришки і продовжуємо регулярно зволожувати пророщене насіння;
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Коли ростки виростають в висоту до 3-4 см. - вони повністю готові до вживання.
Для хорошої схожості та швидкого дозрівання паростків важливо підтримувати в ємності для пророщування постійну вологість.
Це лише наглядна демонстрація технології вирощування мікрогріну. Згідно з блогом інтернет-магазину MOYO, культури для пророщування паростків ділять на 5 основних категорій:
- Мареві: буряк, шпинат, амарант. Ці культури оптимально пророщувати в ґрунті. Якщо такої можливості немає, можна використати субстрат і присипати посіяне насіння тонким шаром землі.
- Хрестоцвіті: рукола, салат, редька, редис, капуста червонокачанна і броколі, гірчиця. Це насіння має тонку оболонку і швидко проростає. Мікрозелень з нього без проблем виросте на звичайній серветці, якщо постійно підтримувати її вологою.
- Бобові: горох, квасоля, нут, сочевиця. Через щільну оболонку насіння цих рослин часто закисає при пророщуванні, на них з'являється цвіль. Оптимально вирощувати таку зелень у воді.
- Цибульні: цибуля, порей. Насіння сіють густо, на відстані 1 мм одне від одного. Для пророщування використовують ємкості глибиною до 2 см.
- Зернові: пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, рис. Це тверде насіння, яке для отримання хороших сходів потрібно замочити перед висаджуванням на 6-12 годин. Це зробить проростання швидшим.
Що потрібно для вирощування мікрогріну?
Насіння. Менеджери спеціалізованого інтернет-магазину "Зелена ферма" пояснюють, що смакові якості, очікування споживача, та технологія вирощування мікрогріну можуть доволі сильно відрізнятись для різних культур. Тому найвигідніший варіант - придбати стартовий набір на 12-15 культур і спробувати виростити та скуштувати кожний мікрогрін.
В компанії зазначають, що зазвичай покупці зупиняються на 3-4 культурах мікрозелені. Для їх вирощування варто готувати підвіконня в кімнаті, так як найчастіше одночасно вирощується 2-3 контейнери кожної з культур, тобто 6-12 контейнерів.
Згідно з даними магазину, стартовий набор з 15 культур (рукола, крес-салат, гірчиця, редис, дайкон, горох, люцерна, цибуля, броколі, базилік, червона капуста, соняшник, фіолетова капуста, сочевиця і льон) в комплекті з килимками коштуватиме 259 грн.
Стосовно окремих культур, то одна пачка з 15г насіння соняшнику, розрахована на одну посадку в контейнер площею 18x12 см, буде коштувати 12 грн. Для цибулі аналогічна ємність коштує 20 грн, броколі - 21 грн, фіолетової капусти - 26 грн.
В більших пачках насіння відносно дешевше - 50г соняшнику обійдеться в 29 грн, гороху - 45 грн, щавля - 70 грн, цибулі - 85 грн, а броколі або фіолетової капусти - 139 грн.
Килимок. Використання ґрунту для кімнатних рослин допустиме, але значно ускладнює вирощування мікрогріну, оскільки в нього легко "перелити" води. Через надмірне зволоження мікрогрін може вразити пліснява або грибок, після чого він буде непридатним до вживання в їжу.
Найбільш універсальний варіант - килимки з льону або кокосу. Їхня однозначна перевага перед ґрунтом, гідрогелевими шариками, марлею або ватою - вони відмінно утримують вологу, ідеально підходять для розвитку кореневої системи паростків, а зелень на такій підложці завжди залишається чистою. Зараз льняний килимок з розмірами 11х15 см коштує 5-6 грн/шт., тоді як кокосовий дорожче - 300 грн за лист 120х60 см.
Лоток. Лотком для вирощування мікрогріну може стати будь-який пластиковий піддон - від використаних одноразових харчових контейнерів із супермаркетів, до спеціалізованих лотків для гідропонного вирощування розсади, або тари з неіржавіючої сталі. Найбільш популярна пропозиція на маркетплейсі Prom.ua - лоток з габаритами 18,6x11,4 см і глибиною 3,5 см, по 5 грн/шт.
Примітно, що для гуртових покупців такий контейнер коштує дешевше - за умови купівлі упаковки на 1440 шт. він коштуватиме 1,2 грн/шт.
LED- лампа для гарантованого освітлення. Необов'язкова покупка, застосовується для стимуляції росту рослин і запобігання уповільнення фотосинтезу разі нестачі ультрафіолету. Це універсальне рішення, яке створює найбільш сприятливі умови для вирощування розсади і декоративних рослин, та їх освітлення взимку або в умовах нестачі природного світла.
Основою лампи зазвичай є світлодіодна стрічка, яка випромінює світло червоно-синього спектру: синій спектр впливає на розвиток кореневої системи, а червоний стимулює процеси фотосинтезу та розмноження рослин.
Варіантом може стати LED-лампа VIDEX T8F за 336 грн. Її потужність 18W, довжина променю - 660 nm-450 nm. Прилад розрахований на 10 тис. ввімкнень, заявлений ресурс роботи – 30 тис. годин, гарантія - 2 роки.
Таким чином: для вирощування трьох контейнерів з трьома культурами мікрогріну на підвіконні (соняшник, гірчиця і горох) починаючий фермер витратить:
- на насіння: 29 + 45 + 38 = 112 грн
- на килимки: 9 х 6 = 54 грн
- разом, якщо вдома знайшлись пластикові лотки: 166 грн
Підсумовуючи, хобі з вирощування мікрогріну приносить два-три врожаї пророщених паростків на місяць, тому і бюджет в залежності від вартості насіння і циклу визрівання потрібно щомісячно закладати 330-500 грн.
Для економії багато мікроогородників купують звичайне насіння — на ринках та у садових відділах гіпермаркетів. При цьому не відомо, чи не протравлювали їх хімікатами. Інші ентузіасти вирощують насіння на дачі, після чого пророщують мікрогрін вдома.
Якщо зайняття мікрозеленню не цікавить як хобі - можна придбати вже готові контейнери з паростками. Для прикладу, на торговій платформі Olx.ua приватні особи пропонують контейнери з горохом за 25 грн/шт. при замовленні від 5 контейнерів, в Києві - асортимент з 15 культур по 28 грн за контейнер, в Одесі аналогічний асортимент коштуватиме 30-35 грн за контейнер. Однак, якщо "Зелена ферма" заявляє про використання лише екологічно чистого насіння, то в пропозиціях приватних осіб неможливо перевірити його походження.
Бізнес на мікрогріні
Як зазначають в одеській компанії "Зелений шеф", комерційне вирощування мікрозелені має наступні переваги:
- Низька вартість запуску виробництва, особливо в порівнянні з традиційними агрокультурами. Бізнес можна розпочати з кількох лотків, пропонуючи готову продукцію сусідньому кафе, та згодом масштабуючи виробництво;
- Можливість вирощування протягом всього року. Технологія дозволяє вирощувати мікрогрін без прив'язки до сезонності. У холодну пору року попит на нього найбільший, а отже заробіток вищий;
- Дуже короткий виробничий цикл. Врожай мікрогріну виростає в срок від тижня до місяця в залежності від типу культури, що гарантує швидку окупність. Це дає можливість швидко реагувати на попит, пропонуючи найбільш затребувану на ринку культуру;
- Популярність та привабливість продукції. Поки що мікрозелень - це досить нішевий продукт, який вибирають ті, хто оцінив його переваги та користь, і готовий за нього платити. Клієнти, які купують мікрозелень різні - від молодої активної людини, яка бажає додати до свого раціону суперфуд, до цінителя тонких смаків і людей у віці, які стежать за своїм здоров'ям.
Менеджер інтернет-магазину пояснив, що бажаючі займатися комерційним вирощуванням мікрогріну мають вирішити два основні питання:
- забезпечити низьку собівартість своєї продукції, яка дозволить конкурувати з іншими підприємцями, котрі пропонують контейнер з паростками за 25-40 грн. Цього можна досягти шляхом масштабування виробництва і великими об'ємами продажів мікрозелені.
- з іншої сторони, цей бізнес дуже складно "прораховувати", якщо орієнтуватись лише на продажі приватним особам через торгові онлайн-майданчики. Для заробітку на вирощуванні мікрогріну потрібен стабільний ринок збуту, і найкращим варіантом є постачання продукції до закладів громадського харчування. Через це "Зелений шеф" не радить налагоджувати масштабне вирощування без отримання ринку збуту - є шанси марно вкластись в обладнання і не знайти покупця.
Таким чином, перед підприємцем постають дві взаємовиключні задачі - вирощувати як можна більше мікрогріну і разом з тим гарантовано продавати весь врожай. Через це представники галузі не радять підходити до вирощування мікрогріну як до бізнесу, в який достатньо вкласти кошти для отримання прибутку.
Спеціалісти радять починати комерційне вирощування мікрогріну для себе, "на підвіконні", не витрачаючи додаткових коштів, і одночасно максимально шукати можливість збуту. Враховуючи короткий цикл вирощування мікрогріну і невисоку вартість "сировини", починаючий мікроовочівник після отримання замовлення зможе за тиждень-два масштабувати виробництво, і поставити покупцю необхідну кількість контейнерів з паростками. Тобто, основна порада в галузі - не поспішати вкладатись в "виробничу базу", а сконцентруватись на контрактах.
Для починаючих підприємців, які не хочуть "прогоріти" на вирощуванні мікрогріну, одеська компанія пропонує курси з навчання тонкощам бізнесу. Ціни коливаються від $299 для "лайт" бізнесу без залучення найманих працівників, до $1399 для майбутніх власників промислових теплиць. Представник "Зеленого шефу" підкреслив, що основний акцент курсів робиться саме на передачі досвіду по пошуку ринків збуту по Україні.
- Створення назви торгової марки, логотипу компанії та аналіз ринку;
- Пошук приміщення, його облаштування;
- Побудова стелажів за готовими кошторисами та схемами: гідростелаж, стелаж для субстратів та з автополивом;
- Вигідна закупівля інвентарю, матеріалів, насіння, препаратів та добрив;
- Підготовка субстрату та замочування вати, килимків, тканини. Норми посіву, графік посіву. Обробка, полив;
- Повна агроекспертиза за найпопулярнішими культурами: горох, кінза, капуста, цибуля, амарант, люцерна, редиска, соняшник, пшениця, буряк, настурція, щавель;
- Упаковка готової продукції та інструменти продажу. Варіанти пакування. Правила зберігання зростаючої та зрізаної зелені. Інформація для продавців. Приклади договорів, комерційних речень, адміністрування ФОП, КВЕДи України, комунікація з податковою;
- Організація роботи ферми. Планування та посадові інструкції. Маркетинг.
Примітно, що велика кількість компаній - виробників мікрогріну і насіння для його вирощування, взагалі не відповіли на телефонний виклик і листи в соцмережах від кореспондента видання, а деякі інтернет-магазини повідомили, що припинили займатися мікрозеленню.
А що по корисним речовинам?
Якщо підприємці не наводять конкретних бізнес-планів по вирощуванню мікрозелені, то консультант зі здорового харчування Марина Лейбенко підкреслює - у свіжих паростків рослин немає конкурентів з точки зору користі для організму.
Мова йде про сульфорафан, сполуку, вивчення якої зараз активно проводиться в розвинутих країнах. За словами спеціаліста, сульфарафан – це фітонутрієнт, що міститься в багатьох рослинах, і найвищий його вміст зафіксований в паростках броколі. Мікрозелень унікальна саме вмістом сульфарафану, концентрація якого в 10-100 разів більша порівняно із зрілою рослиною.
Тобто, через цей фактор мікрогрін не має аналогів серед інших харчових продуктів.
Чим корисний мікрогрін?
- Мікрозелень допомогає боротися із внутрішніми бактеріями. Його вживання має антибактеріальну дію для шлунково-кишкового тракту, а вживання пророщених паростків може бути корисним при вірусних інфекціях;
- зараз проводяться випробування по позитивному впливу сульфарафану для онкохворих, людей з хворобою Альцгеймера і при проблемах з суглобами;
- сульфарафан слугує раціоналізатором харчування, поповнюючи дефіцит біологічно активних речовин, що надходять з їжею, виводить з організму токсичні речовини і вільні радикали;
- сполука попереджає рецидиви захворювань ШКТ, в тому числі виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, хвороб передміхурової залози, гальмує розвиток пухлин молочних залоз, хвороб жіночої статевої системи.
Варто уникати "гідропоніки": Марина Лейбенко застерігає, що найкращий мікрогрін - пророщений у ґрунті, так як земля сприяє нерозмноженню бактеріальної флори під час вирощування. Через це консультант зі здорового харчування не радить вживати вирощені на "гідропоніці" паростки, тому що за такого методу пророщування рослини можуть бути уражені шкідливими бактеріями.
За її словами, мікрогрін їдять обов'язково в свіжому вигляді, причому треба слідкувати, щоб від моменту зривання паростків до їх вживання пройшло не більше кількох годин.
Протипоказань до вживання немає: спеціаліст пояснює, що у мікрозелені відсутні протипоказання, і немає вагомих аргументів з приводу шкідливості її вживання натщесерце або перед сном.
Однако, вона не радить вживати пророщені паростки картоплі, буряка і квасолі - ці мікрогрин-культури можуть бути небезпечні для організму через наявність отруйних речовин, або, наприклад, викликають здуття живота. Тому краще віддати перевагу найбільш корисним культурам - броколі, капусті, редису, і всім рослинам роду хрестоцвітих.
Мікрогрін - унікальний продукт для домашнього вживання: Марина Лейбенко пояснює, що тренд на вирощування мікрогріну вдома є унікальною можливістю відносно дешево забезпечити свої потреби в корисних речовинах, особливо з урахуванням росту цін на овочі і зелень через тимчасову окупацію росіянами регіонів з розвинутим овочівництвом.
"Вирощування мікрогріна може стати корисною звичкою. Краще зайнятись мікрозеленню, ніж вирощувати кімнатні квіти, які взагалі не несуть жодної користі для нашого організму. Паростки корисні самі по собі, та і взагалі будь-яка увага до свого організму є корисною. Це прекрасний тренд до здорового способу життя - в вирощуванні мікрозелені немає нічого складного, вона достатньо невибаглива, а насіння коштує недорого", - підсумовує спеціаліст.