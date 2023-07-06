Город на підвіконні: як вирощувати мікрогрін для себе та чи варто з цього робити бізнес

Мікрогрін, або мікрозелень - це пророщені паростки звичайних сільгоспкультур, які їдять сирими в пяти-десятиденному віці. В умовах подорожчання овочів та зелені все більше українців замислюються над тим, чи не відвести підвіконня в квартирі під їх розведення. Delo.ua дослідила, скільки коштує обладнати домашню плантацію мікрогріну, чи є в такої ідеї бізнес-потенціал, а також проконсультувалась з дієтологом щодо правильного вживання пророщених паростків.

Мікрогрін – молоді паростки овочів і трав, які вживають в їжу задовго до кінцевого визрівання. Через коротку стадію росту мікрозелень не встигає накопичити шкідливі речовини з ґрунту та води , тому їх вживання є максимально безпечним. Разом з тим, концентрація поживних речовин в пророщених паростках значно перевищує аналогічні показники в дозрілих сільгоспкультурах і зелені, оскільки в мікрогріні закладені всі корисні речовини для майбутнього росту.

Мікрогрін не є окремим видом рослин - зазвичай пророщують добре відомі українцям зернові, олійні бобові та овочеві культури. Найбільш популярні не примхливі рослини, насіння яких швидко проростає – кукурудза, пшениця, соняшник, горох, салат, крес-салат, рукола, редис, гірчиця, капуста, буряк, амарант, гречка, льон та інші.

Проростки мають насичений смак і аромат зрілої рослини, можуть вживатися в їжу як основний продукт, прикраса для страв, для приготування смузі чи салатів . У зимовий період, в умовах скорочення частки овочів і зелені в раціоні, мікрогрін стає гарним джерелом корисних речовин.

Мікрогрін в сучасному розумінні почав з'являтися як візуальний і смаковий компонент в меню ресторанів вишуканої їжі Сан-Франциско (США) в 1980-х роках. В 1990-х суперфуд розповсюдився по штату. В Україні мікрогріном зацікавились після 2019 року, а з початком повномасштабного російського вторгнення все більше громадян почали задумуватися про його вирощування для забезпечення себе вітамінами та корисними мікроелементами.

Вирощування мікрозелені на підвіконні. Автор фото: Анатолій Аладьїн.

Для отримання готового продукту потрібні лише необроблене насіння, тара для вирощування, субстрат замість ґрунту, та відповідні умови (волога, тепло, світло). Повний цикл росту складає 5-20 днів в залежності від виду культури.

Інструкція по вирощуванню мікрозелені

Для вирощування мікрогріну потрібне лише насіння, яке не оброблювалось будь-якими хімікатами та засобами захисту рослин, тара для вирощування, і субстрат-замінник ґрунту. Звичайна квартира добре підходить для його вирощування , доглядати мікрогрін можна навіть на підвіконні.

Порядок пророщування паростків наступний:

Засипаємо ґрунт для вирощування кімнатних рослин, або вимочуємо льняний килимок у воді, стелимо його в ємкість, в якій буде рости зелень;

Рівномірно розподіляємо насіння по килимку, слідкуючи, щоб воно вкрило всю площу субстрату, але не лежало один на одному. Обприскуємо насіння водою;

Накриваємо ємкість кришкою для створення парникового ефекту. Якщо в кришці є отвори - накриваємо щільно, в протилежному випадку залишаємо щілину, щоб не перешкоджати доступу повітря;

Ставимо контейнер із насінням в темне і тепле місце до появи пагонків. Слідкуємо за тим, щоб килимок завжди був вологим ;

; При появі ростків переміщуємо контейнер із насінням в тепле сонячне місце. Знімаємо кришки і продовжуємо регулярно зволожувати пророщене насіння;

Коли ростки виростають в висоту до 3-4 см. - вони повністю готові до вживання.



Для хорошої схожості та швидкого дозрівання паростків важливо підтримувати в ємності для пророщування постійну вологість.

Це лише наглядна демонстрація технології вирощування мікрогріну. Згідно з блогом інтернет-магазину MOYO, культури для пророщування паростків ділять на 5 основних категорій:

Мареві: буряк, шпинат, амарант. Ці культури оптимально пророщувати в ґрунті. Якщо такої можливості немає, можна використати субстрат і присипати посіяне насіння тонким шаром землі. Хрестоцвіті: рукола, салат, редька, редис, капуста червонокачанна і броколі, гірчиця. Це насіння має тонку оболонку і швидко проростає. Мікрозелень з нього без проблем виросте на звичайній серветці, якщо постійно підтримувати її вологою. Бобові: горох, квасоля, нут, сочевиця. Через щільну оболонку насіння цих рослин часто закисає при пророщуванні, на них з'являється цвіль. Оптимально вирощувати таку зелень у воді. Цибульні: цибуля, порей. Насіння сіють густо, на відстані 1 мм одне від одного. Для пророщування використовують ємкості глибиною до 2 см. Зернові: пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, рис. Це тверде насіння, яке для отримання хороших сходів потрібно замочити перед висаджуванням на 6-12 годин. Це зробить проростання швидшим.

Що потрібно для вирощування мікрогріну?

Насіння. Менеджери спеціалізованого інтернет-магазину "Зелена ферма" пояснюють, що смакові якості, очікування споживача, та технологія вирощування мікрогріну можуть доволі сильно відрізнятись для різних культур. Тому найвигідніший варіант - придбати стартовий набір на 12-15 культур і спробувати виростити та скуштувати кожний мікрогрін.

В компанії зазначають, що зазвичай покупці зупиняються на 3-4 культурах мікрозелені. Для їх вирощування варто готувати підвіконня в кімнаті, так як найчастіше одночасно вирощується 2-3 контейнери кожної з культур, тобто 6-12 контейнерів.

Згідно з даними магазину, стартовий набор з 15 культур (рукола, крес-салат, гірчиця, редис, дайкон, горох, люцерна, цибуля, броколі, базилік, червона капуста, соняшник, фіолетова капуста, сочевиця і льон) в комплекті з килимками коштуватиме 259 грн.

Комплект з 15 культур мікрогрін і килимками за 259 грн. Джерело: https://zelenaferma.com.ua/uk/product/komplekt-nasinnya-dlya-mikrozeleny-start-15-urozhayiv/

Стосовно окремих культур, то одна пачка з 15г насіння соняшнику, розрахована на одну посадку в контейнер площею 18x12 см, буде коштувати 12 грн. Для цибулі аналогічна ємність коштує 20 грн, броколі - 21 грн, фіолетової капусти - 26 грн.

В більших пачках насіння відносно дешевше - 50г соняшнику обійдеться в 29 грн, гороху - 45 грн, щавля - 70 грн, цибулі - 85 грн, а броколі або фіолетової капусти - 139 грн.

Килимок. Використання ґрунту для кімнатних рослин допустиме, але значно ускладнює вирощування мікрогріну, оскільки в нього легко "перелити" води. Через надмірне зволоження мікрогрін може вразити пліснява або грибок , після чого він буде непридатним до вживання в їжу.

Килимок льняний, 6 грн/шт. Джерело: інтернет-магазин "Зелена ферма", https://zelenaferma.com.ua/uk

Найбільш універсальний варіант - килимки з льону або кокосу . Їхня однозначна перевага перед ґрунтом, гідрогелевими шариками, марлею або ватою - вони відмінно утримують вологу, ідеально підходять для розвитку кореневої системи паростків, а зелень на такій підложці завжди залишається чистою. Зараз льняний килимок з розмірами 11х15 см коштує 5-6 грн/шт., тоді як кокосовий дорожче - 300 грн за лист 120х60 см.

Лоток. Лотком для вирощування мікрогріну може стати будь-який пластиковий піддон - від використаних одноразових харчових контейнерів із супермаркетів, до спеціалізованих лотків для гідропонного вирощування розсади, або тари з неіржавіючої сталі. Найбільш популярна пропозиція на маркетплейсі Prom.ua - лоток з габаритами 18,6x11,4 см і глибиною 3,5 см, по 5 грн/шт.

Контейнер, 186x114х35 мм, ціна - до 5 грн/шт. Джерело: https://prom.ua/ua/p1869980736-lotok-dlya-viroschuvannya.html

Примітно, що для гуртових покупців такий контейнер коштує дешевше - за умови купівлі упаковки на 1440 шт. він коштуватиме 1,2 грн/шт.

LED- лампа для гарантованого освітлення. Необов'язкова покупка, застосовується для стимуляції росту рослин і запобігання уповільнення фотосинтезу разі нестачі ультрафіолету. Це універсальне рішення, яке створює найбільш сприятливі умови для вирощування розсади і декоративних рослин, та їх освітлення взимку або в умовах нестачі природного світла.

Основою лампи зазвичай є світлодіодна стрічка, яка випромінює світло червоно-синього спектру: синій спектр впливає на розвиток кореневої системи, а червоний стимулює процеси фотосинтезу та розмноження рослин.

Універсальна ультрафіолетова LED-лампа за 336 грн. Джерело: https://lviv.prom.ua/p1619945678-led-fito-lampa.html

Варіантом може стати LED-лампа VIDEX T8F за 336 грн. Її потужність 18W, довжина променю - 660 nm-450 nm. Прилад розрахований на 10 тис. ввімкнень, заявлений ресурс роботи – 30 тис. годин, гарантія - 2 роки.

Таким чином: для вирощування трьох контейнерів з трьома культурами мікрогріну на підвіконні (соняшник, гірчиця і горох) починаючий фермер витратить:

на насіння: 29 + 45 + 38 = 112 грн

на килимки: 9 х 6 = 54 грн

разом, якщо вдома знайшлись пластикові лотки: 166 грн

Підсумовуючи, хобі з вирощування мікрогріну приносить два-три врожаї пророщених паростків на місяць, тому і бюджет в залежності від вартості насіння і циклу визрівання потрібно щомісячно закладати 330-500 грн.

Для економії багато мікроогородників купують звичайне насіння — на ринках та у садових відділах гіпермаркетів. При цьому не відомо, чи не протравлювали їх хімікатами. Інші ентузіасти вирощують насіння на дачі, після чого пророщують мікрогрін вдома.

Якщо зайняття мікрозеленню не цікавить як хобі - можна придбати вже готові контейнери з паростками . Для прикладу, на торговій платформі Olx.ua приватні особи пропонують контейнери з горохом за 25 грн/шт. при замовленні від 5 контейнерів, в Києві - асортимент з 15 культур по 28 грн за контейнер, в Одесі аналогічний асортимент коштуватиме 30-35 грн за контейнер. Однак, якщо "Зелена ферма" заявляє про використання лише екологічно чистого насіння, то в пропозиціях приватних осіб неможливо перевірити його походження .

Бізнес на мікрогріні

Як зазначають в одеській компанії "Зелений шеф", комерційне вирощування мікрозелені має наступні переваги:

Низька вартість запуску виробництва, особливо в порівнянні з традиційними агрокультурами. Бізнес можна розпочати з кількох лотків, пропонуючи готову продукцію сусідньому кафе, та згодом масштабуючи виробництво;

Можливість вирощування протягом всього року. Технологія дозволяє вирощувати мікрогрін без прив'язки до сезонності. У холодну пору року попит на нього найбільший, а отже заробіток вищий;

Дуже короткий виробничий цикл. Врожай мікрогріну виростає в срок від тижня до місяця в залежності від типу культури, що гарантує швидку окупність. Це дає можливість швидко реагувати на попит, пропонуючи найбільш затребувану на ринку культуру;

Популярність та привабливість продукції. Поки що мікрозелень - це досить нішевий продукт, який вибирають ті, хто оцінив його переваги та користь, і готовий за нього платити. Клієнти, які купують мікрозелень різні - від молодої активної людини, яка бажає додати до свого раціону суперфуд, до цінителя тонких смаків і людей у ​​віці, які стежать за своїм здоров'ям.

Менеджер інтернет-магазину пояснив, що бажаючі займатися комерційним вирощуванням мікрогріну мають вирішити два основні питання:

забезпечити низьку собівартість своєї продукції , яка дозволить конкурувати з іншими підприємцями, котрі пропонують контейнер з паростками за 25-40 грн . Цього можна досягти шляхом масштабування виробництва і великими об'ємами продажів мікрозелені.

, яка дозволить конкурувати з іншими підприємцями, котрі пропонують контейнер з паростками за . Цього можна досягти шляхом масштабування виробництва і великими об'ємами продажів мікрозелені. з іншої сторони, цей бізнес дуже складно "прораховувати", якщо орієнтуватись лише на продажі приватним особам через торгові онлайн-майданчики. Для заробітку на вирощуванні мікрогріну потрібен стабільний ринок збуту, і найкращим варіантом є постачання продукції до закладів громадського харчування. Через це "Зелений шеф" не радить налагоджувати масштабне вирощування без отримання ринку збуту - є шанси марно вкластись в обладнання і не знайти покупця.

Таким чином, перед підприємцем постають дві взаємовиключні задачі - вирощувати як можна більше мікрогріну і разом з тим гарантовано продавати весь врожай . Через це представники галузі не радять підходити до вирощування мікрогріну як до бізнесу, в який достатньо вкласти кошти для отримання прибутку.

Спеціалісти радять починати комерційне вирощування мікрогріну для себе, "на підвіконні", не витрачаючи додаткових коштів, і одночасно максимально шукати можливість збуту. Враховуючи короткий цикл вирощування мікрогріну і невисоку вартість "сировини", починаючий мікроовочівник після отримання замовлення зможе за тиждень-два масштабувати виробництво, і поставити покупцю необхідну кількість контейнерів з паростками. Тобто, основна порада в галузі - не поспішати вкладатись в "виробничу базу", а сконцентруватись на контрактах .

Для починаючих підприємців, які не хочуть "прогоріти" на вирощуванні мікрогріну, одеська компанія пропонує курси з навчання тонкощам бізнесу. Ціни коливаються від $299 для "лайт" бізнесу без залучення найманих працівників, до $1399 для майбутніх власників промислових теплиць. Представник "Зеленого шефу" підкреслив, що основний акцент курсів робиться саме на передачі досвіду по пошуку ринків збуту по Україні .

Створення назви торгової марки, логотипу компанії та аналіз ринку; Пошук приміщення, його облаштування; Побудова стелажів за готовими кошторисами та схемами: гідростелаж, стелаж для субстратів та з автополивом; Вигідна закупівля інвентарю, матеріалів, насіння, препаратів та добрив; Підготовка субстрату та замочування вати, килимків, тканини. Норми посіву, графік посіву. Обробка, полив; Повна агроекспертиза за найпопулярнішими культурами: горох, кінза, капуста, цибуля, амарант, люцерна, редиска, соняшник, пшениця, буряк, настурція, щавель; Упаковка готової продукції та інструменти продажу. Варіанти пакування. Правила зберігання зростаючої та зрізаної зелені. Інформація для продавців. Приклади договорів, комерційних речень, адміністрування ФОП, КВЕДи України, комунікація з податковою; Організація роботи ферми. Планування та посадові інструкції. Маркетинг. Чому ще можуть навчити починаючого підприємця? (Приховати)

Примітно, що велика кількість компаній - виробників мікрогріну і насіння для його вирощування, взагалі не відповіли на телефонний виклик і листи в соцмережах від кореспондента видання, а деякі інтернет-магазини повідомили, що припинили займатися мікрозеленню.

А що по корисним речовинам?

Якщо підприємці не наводять конкретних бізнес-планів по вирощуванню мікрозелені, то консультант зі здорового харчування Марина Лейбенко підкреслює - у свіжих паростків рослин немає конкурентів з точки зору користі для організму .

Мова йде про сульфорафан, сполуку, вивчення якої зараз активно проводиться в розвинутих країнах. За словами спеціаліста, сульфарафан – це фітонутрієнт, що міститься в багатьох рослинах, і найвищий його вміст зафіксований в паростках броколі . Мікрозелень унікальна саме вмістом сульфарафану, концентрація якого в 10-100 разів більша порівняно із зрілою рослиною.

Вирощування мікрозелені на підвіконні. Автор фото: Анатолій Аладьїн.

Тобто, через цей фактор мікрогрін не має аналогів серед інших харчових продуктів .

Чим корисний мікрогрін?

Мікрозелень допомогає боротися із внутрішніми бактеріями. Його вживання має антибактеріальну дію для шлунково-кишкового тракту, а вживання пророщених паростків може бути корисним при вірусних інфекціях;

зараз проводяться випробування по позитивному впливу сульфарафану для онкохворих, людей з хворобою Альцгеймера і при проблемах з суглобами;

сульфарафан слугує раціоналізатором харчування, поповнюючи дефіцит біологічно активних речовин, що надходять з їжею, виводить з організму токсичні речовини і вільні радикали;

сполука попереджає рецидиви захворювань ШКТ, в тому числі виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, хвороб передміхурової залози, гальмує розвиток пухлин молочних залоз, хвороб жіночої статевої системи.

Варто уникати "гідропоніки": Марина Лейбенко застерігає, що найкращий мікрогрін - пророщений у ґрунті, так як земля сприяє нерозмноженню бактеріальної флори під час вирощування. Через це консультант зі здорового харчування не радить вживати вирощені на "гідропоніці" паростки , тому що за такого методу пророщування рослини можуть бути уражені шкідливими бактеріями.

За її словами, мікрогрін їдять обов'язково в свіжому вигляді, причому треба слідкувати, щоб від моменту зривання паростків до їх вживання пройшло не більше кількох годин.

У нас у культурі дуже прийнято їсти багато овочів і круп, але зовсім не прийнято їсти мікрозелень, хоча в проростках набагато більше корисних речовин, ніж у крупі. Можна з'їсти чашу крупи і отримати 2,5 грама вуглеводів, а з'їдаючи 100 грам мікрогріна, ви отримуєте ті самі 2,5 грама вуглеводів. Крім того, ви отримуєте з нього ще й рослинний білок гарної якості, який засвоюється краще, ніж з овочів". Марина Лейбенко консультант зі здорового харчування

Протипоказань до вживання немає: спеціаліст пояснює, що у мікрозелені відсутні протипоказання, і немає вагомих аргументів з приводу шкідливості її вживання натщесерце або перед сном.

Однако, вона не радить вживати пророщені паростки картоплі, буряка і квасолі - ці мікрогрин-культури можуть бути небезпечні для організму через наявність отруйних речовин, або, наприклад, викликають здуття живота. Тому краще віддати перевагу найбільш корисним культурам - броколі, капусті, редису, і всім рослинам роду хрестоцвітих.

Мікрогрін - унікальний продукт для домашнього вживання: Марина Лейбенко пояснює, що тренд на вирощування мікрогріну вдома є унікальною можливістю відносно дешево забезпечити свої потреби в корисних речовинах, особливо з урахуванням росту цін на овочі і зелень через тимчасову окупацію росіянами регіонів з розвинутим овочівництвом.