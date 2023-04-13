В Держстаті розповіли, які овочі в Україні здорожчали найбільше

У Державній службі статистики оприлюднили дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у березні 2023 року. Зазначається, що овочі подорожчали, але крупи впали і ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними Держстату, капуста подорожчала на 60,2% до 22,2 гривень за кілограм порвіняно з лютим, а морква подорожчала на 37,5% до 39,6 грн за кілограм. Цибуля також подорожчала на 23,2% і тепер її ціна становить 52,1 гривень за кілограм.

Також здорожчання торкнулося і яблук. Ріст ціни склав 12,1% до 18,5 гривень за кілограм.

Водночас найбільше подешевшала гречана крупа - на 5,1% і тепер ціна за кілограм складає 62,4 гривень. Знизилися ціни й на рис, ячну і пшеничну крупи, борошно.

Ціни на такі продукти, як морожена риба, сало, пшеничний хліб і манну крупу практично не змінилися.

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит деяких овочів, спричинений окупацією півдня країни. За останні десятиліття фермери найбільше вирощували цибулю та моркву у Херсонській та Запорізькій областях.

Через повномасштабну війну та окупацію ця продукція не надходила до українського споживача, а фермери в інших регіонах не встигли суттєво наростити виробництво овочів.

Це призвело до росту цін та дефіциту деяких категорій овочів. В 2023 році фермери заявили, що будуть збільшувати обсяги вирощування овочей, щоб стабілізувати внутрішний ринок та ціни.