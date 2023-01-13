Продукти харчування, паливо та послуги. Що найсильніше вплинуло на ціни у 2022 році і якою буде інфляція у 2023-му

Інфляція на рівні 27% у 2022 році виявилася кращою за прогнози. Але радіти поки що зарано: у 2023 році ціни зростуть ще на 21-23% через бойові дії та збільшення витрат виробників.

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За даними Державної служби статистики, у грудні 2022 року споживча інфляція рік до року становила 26,6%. При цьому, Національний банк прогнозував, що зростання споживачів у 2022 році буде на рівні близько 30%. Аналогічна цифра фігурує і в меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ), який було оприлюднено наприкінці грудня минулого року.

Інфляція виявилася нижчою за очікування з кількох причин. Основна – жорстка фіксація валютного курсу на тлі зниження доходів громадян, а також заморозка тарифів. Таким чином, багато підприємств просто не змогли перенести в ціну зростання собівартості та супутні ризики з регуляторних причин або через обмежений попит. Віктор Шулик директор департаменту управління проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Втім, показник інфляції у 2022 році все одно став найгіршим із 2015 року . Тоді зростання цін перевищило 43%. Крім того, експерти вважають, що інфляційна спіраль ще не повністю розгорнулася. Тому у 2023 році товари та послуги, як і раніше, дорожчатимуть. Можливо, такими ж темпами, як і у 2022-му.

Споживча інфляція в Україні в 2012-2022 роках, % рік до року

Дані Держстату

Ми не самотні: у Європі теж все дорожчає

Основним інфляційним тригером 2022 року стала війна та її негативний вплив на економіку. Коментуючи ситуацію, Національний банк у своєму коментарі вказує, що найбільший внесок у зростання цін зробили :

руйнування підприємств та інфраструктури; порушення виробничих процесів та логістики;

зростання витрат бізнесу;

ситуативний ажіотажний попит на окремі товари та послуги.



"Впливали (на інфляцію – ред.) й непрямі наслідки війни. Зокрема, курсові ефекти та погіршення протягом року очікувань населення та бізнесу. Крім того, на ціни в Україні тиснуло глобальне прискорення інфляції – саме минулого року більшість країн оновили багаторічні інфляційні максимуми", – йдеться у повідомленні НБУ.

У США, наприклад, інфляція за 2022 рік становила 6,5%, а у країнах Європейського Союзу (за попередніми оцінками) вона перевищить 11%. "Для порівняння країни Прибалтики, що входять до зони євро, мають 21-23% інфляції в 2022 році. Але в ЄС специфічна ситуація, яка викликана насамперед рекордним зростанням цін на енергоресурси", – уточнює економічний експерт Данило Монін.

Водночас, Нацбанк вказує на те, що інфляційна ситуація під кінець 2022 року стабілізувалася. За даними Держстату, у серпні, вересні та жовтні інфляця місяць до місяця склала 1,1%, 1,9% та 2,5% відповідно. Але і у листопаді, й у грудні у місячному вимірі ціни збільшилися лише на 0,7%.

"Забезпечити помірну інфляційну динаміку вдалося завдяки антикризовим заходам НБУ та уряду за підтримки міжнародних партнерів і, звичайно, успішним діям української армії, яка не лише зупинила російський наступ, а й звільняє українські землі. Фіксований курс також є важливим якорем для очікувань усіх економічних агентів, виконуючи роль запобіжника панічних настроїв", – уточнює Нацбанк.

Головні винуватці – на полицях магазинів та на АЗС

Необроблена харчові продукти – овочі, фрукти, крупи, м'ясо, яйця – за 2022 рік подорожчали на 41,6%. Готові продукти харчування, такі як макаронні вироби, молочна продукція, кондитерські вироби, безалкогольні напої зросли в ціні на 22,6%.

Як уточнює НБУ, зростання цін на сирі продукти харчування ближче до кінця 2022 року сповільнилося. Це пов'язано з тим, що скоротився термін реалізації таких товарів в умовах відключень електроенергії; подешевшали корми, вартість яких багато в чому визначає ціни на м'ясо; збільшилася пропозиція яєць; завершилося збирання врожаю, що стало стримуючим фактором для цін на крупи та борошно; знизився попит на продовольство з боку кафе та ресторанів.

У той же час, у грудні 2022 року подорожчання готових продуктів харчування почало набирати оберти.

Зростання цін на відповідні товари в річному обчисленні прискорилося під впливом збільшення виробничих витрат бізнесу та все ще ускладненої логістики. На тлі дефіциту електроенергії дорожчали продукти, виробництво яких енергоємне, потребує термічної обробки чи зберігання у холоді. національний банк України інфляційний коментар за грудень 2022 року

Ціни на непродовольчі товари у 2022 році зросли на 21,3%. Інфляція у цьому сегменті у грудні також прискорилася, головним чином через вичерпання товарних запасів, які були сформовані ще до девальвації офіційного курсу гривні на 25% у липні.

Послуги загалом за 2022 рік подорожчали на 14,8%. На відміну від продуктів харчування та непродовольчих товарів, темп зростання цін у сфері послуг сповільнився через часті відключення електроенергії, які перешкоджали нормальному обслуговуванню клієнтів перукарнями, спортзалами, СТО тощо.

Істотно вплинуло на інфляцію і зростання цін на пальне: за 2022 рік воно подорожчало більш ніж на 69%. Втім, пік паливної інфляції припав на кінець весни – початок літа. Згодом вартість пального стабілізувалася і лише у грудні відбулося невелике зростання цін на 1,5-2%. Його спровокували власники генераторів, які почали активно споживати паливо після обстрілів енергоінфраструктури.

Товари та послуги – лідери зі зростання цін у 2022 році, % рік до року

Дані Держстату

Відчувається зовсім не те, що порахував Держстат

Експерти сходяться на думці, що для більшості споживачів реальна інфляція виявилася куди вищою за офіційну .

Зміна переваг українців вплинула на структуру споживання. Основною статтею видатків стали продукти харчування, інші потреби зведені до мінімуму. Населення активно підтримує армію, займається волонтерством. А ці витрати навіть не потрапляють до інфляційної структури. Тому інфляція, що відчувається (реальна – ред.), максимально наближена до зростання цін на продукти харчування і становить близько 34%. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Віктор Шулик дотримується такої ж думки, вказуючи на те, що Держстат оцінює середню цінову ситуацію в споживчому кошику по країні. Отже, для конкретного українця та його родини інфляція може зовсім іншою.

"Насправді ціни на продукти харчування в Україні змінювалися хвилеподібно, їх підштовхувала паніка. Дуже подорожчала логістика товарів, що також вплинуло на ціни для кінцевих споживачів. Якщо порівнювати з минулим роком (з особистих спостережень), то техніка та найбільш затребувані продукти харчування зросли в ціні суттєвіше, ніж це заявлено Держстатом", – розмірковує експерт.

Ціни ніяк не вгамуються. Не цього року – так точно

У 2023 році чекати на суттєве уповільнення темпів інфляції не варто.

По-перше, перспективи завершення активних бойових дій, як і раніше, досить туманні. А саме від цього багато в чому залежить ситуація в економіці.

По-друге, виробники ще повною мірою не відобразили у цінах зростання своїх витрат. Результати опитування українського бізнесу за грудень 2022 року, яке провів НБУ, показують, що підприємства більшості галузей мають намір і надалі збільшувати вартість реалізації своєї продукції та послуг.



По-третє, впливатимуть на ціни руйнування та пошкодження енергетичних потужностей.



По-четверте, заморожені у 2022 році тарифи незабаром явно будуть переглянуті. У першому півріччі 2023 року це стосуватиметься комерційних споживачів, а у другому – побутових. Зрозуміло, зростання цін на електроенергію, воду і тепло позначиться на підсумковій інфляції.



"Поточний базовий прогноз зростання цін на 2023 рік – 26%. Але у зв'язку з невизначеністю факторів, що впливають на інфляцію, а також залежно від дій уряду і НБУ, підсумковий показник може бути істотно нижчим або вищим", – вважає Андрій Шевчишин.