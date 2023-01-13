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Продукты питания, топливо и услуги. Что сильнее всего повлияло на цены в 2022 году и какой будет инфляция в 2023-м
Инфляция на уровне 27% в 2022 году оказалась лучше прогнозов. Но радоваться пока что рано: в 2023 году цены вырастут еще на 21-23% из-за боевых действий и увеличения затрат производителей.
По данным Государственной службы статистики, в декабре 2022 года потребительская инфляция год к году составила 26,6%. При этом, Национальный банк прогнозировал, что рост потребцен в 2022 году будет на уровне порядка 30%. Аналогичная цифра фигурирует и в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), который был обнародован в конце декабря минувшего года.
Впрочем, показатель инфляции в 2022 году все равно стал наихудшим с 2015 года. Тогда рост цен превысил 43%. Кроме того, эксперты считают, что инфляционная спираль еще не развернулась полностью. Поэтому в 2023 году товары и услуги по-прежнему будут дорожать. Возможно, такими же темпами, как и в 2022-м.
Потребительская инфляция в Украине в 2012-2022 годах, % год к годуПодписывайтесь на наш Telegram канал
Мы не одиноки: в Европе тоже все дорожает
Основным инфляционным триггером 2022 года стала война и ее отрицательное влияние на экономику. Комментируя ситуацию, Национальный банк в своем сообщении указывает, что наибольший вклад в рост цен сделали:
- разрушение предприятий и инфраструктуры;
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нарушение производственных процессов и логистики;
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рост затрат бизнеса;
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ситуативный ажиотажный спрос на отдельные товары и услуги.
"Влияли (на инфляцию – ред.) и косвенные последствия войны. В частности, курсовые эффекты и ухудшение в течение года ожиданий населения и бизнеса. Кроме того, на цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции – именно в прошлом году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы", – говорится в сообщении НБУ.
В США, например, инфляция за 2022 год составила 6,5%, а в странах Европейского Союза (по предварительным оценкам) она превысит 11%. "Для сравнения страны Прибалтики, входящие в зону евро, имеют и вовсе 21-23% инфляции в 2022 году. Но в ЕС специфическая ситуация, которая вызвана прежде всего рекордным ростом цен на энергоресурсы", – уточняет экономический эксперт Даниил Монин
Вместе с тем, Нацбанк указывает на то, что инфляционная ситуация под конец 2022 года стабилизировалась. Согласно данным Госстата, в августе, сентябре и октябре инфляця месяц к месяцу составила 1,1%, 1,9% и 2,5% соответственно. Но и в ноябре, и в декабре в месячном измерении цены увеличились лишь на 0,7%.
"Обеспечить умеренную инфляционную динамику удалось благодаря антикризисным мерам НБУ и правительства при поддержке международных партнеров и, конечно, успешным действиям украинской армии, которая не только остановила российское наступление, но и освобождает украинские земли. Фиксированный курс также является важным якорем для ожиданий всех экономических агентов и выполняет роль предохранителя панических настроений", – уточняет Нацбанк.
Главные виновники – на полках магазинов и на АЗС
Необработанная пищевая продукция – овощи, фрукты, крупы, мясо, яйца – за 2022 год подорожала на 41,6%. Готовые продукты питания, такие как макаронные изделия, молочная продукция, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, выросли в цене на 22,6%.
Как уточняет НБУ, рост цен на сырые продукты питания к концу 2022 года замедлился. Связано это с тем, что сократился срок реализации таких товаров в условиях отключений электроэнергии; подешевели корма, стоимость которых во многом определяет цены на мясо; увеличилось предложение яиц; завершилась уборка урожая, что стало сдерживающим фактором для цен на крупы и муку; снизился спрос на продовольствие со стороны кафе и ресторанов.
В то же время, в декабре 2022 года подорожание готовых продуктов питания начало набирать обороты.
Цены на непродовольственные товары в 2022 году выросли на 21,3%. Инфляция в этом сегменте в декабре тоже ускорилась, главным образом в связи с исчерпанием товарных запасов, которые были сформированы еще до девальвации официального курса гривны на 25% в июле.
Услуги в целом за 2022 год подорожали на 14,8%. В отличие от продуктов питания и непродовольственных товаров, темп роста цен в сфере услуг замедлился из-за частых отключений электроэнергии, которые препятствовали нормальному обслуживанию клиентов парикмахерскими, спортзалами, СТО и т.д.
Существенное влияние на инфляцию оказал и рост цен на топливо: за 2022 год оно подорожало более чем на 69%. Впрочем, пик топливной инфляции пришелся на конец весны – начало лета. Впоследствии стоимость горючего стабилизировалась и лишь в декабре произошел небольшой рост цен на 1,5-2%. Его спровоцировали владельцы генераторов, которые начали активно потреблять топливо после обстрелов энергоинфраструктуры.
Товары и услуги – лидеры по росту цен в 2022 году, % год к году
Ощущается совсем не то, что посчитал Госстат
Эксперты сходятся во мнении, что для большинства потребителей реальная инфляция оказалась куда выше официальной.
Виктор Шулик придерживается такого же мнения, указывая на то, что Госстат оценивает среднюю ценовую ситуацию в потребительской корзине по стране. А значит, для конкретного украинца и его семьи инфляция может совершенно другой.
"В реальности, цены на продукты питания в Украине менялись волнообразно, их подталкивала паника. Очень выросла в цене логистика товаров, что также повлияло на цены для конечных потребителей. Если сравнивать с прошлым годом (из личных наблюдений), то техника и самые востребованные продукты питания выросли в цене более существенно, чем это заявлено Госстатом", – рассуждает эксперт.
Цены никак не угомонятся. Не в этом году – так точно
В 2023 году ждать существенного замедления темпов инфляции не стоит.
- Во-первых, перспективы завершения активных боевых действий по-прежнему туманны. А именно от этого обстоятельства во многом зависит ситуация в экономике.
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Во-вторых, производители еще в полной мере не отразили в ценах рост своих издержек. Результаты опроса украинского бизнеса за декабрь 2022 года, который провел НБУ, показывают, что предприятия большинства отраслей намерены и дальше увеличивать стоимость реализации своей продукции и услуг.
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В-третьих, будут влиять на цены разрушения и повреждения энергетических мощностей.
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В-четвертых, замороженные в 2022 году тарифы, вскоре явно будут пересмотрены. В первом полугодии 2023 года это коснется коммерческих потребителей, а во втором – бытовых. Само собой, рост цен на электроэнергию, воду и тепло отразится на итоговой инфляции.
"Текущий базовый прогноз роста цен на 2023 год – 26%. Но в связи с неопределенностью влияющих на инфляцию факторов, а также в зависимости от действий правительства и НБУ, итоговый показатель может быть существенно ниже или выше", – считает Андрей Шевчишин.
По оценкам НБУ, рост потребцен в 2023 году составит 21%. МВФ в своих прогнозах чуть более пессимистичен и ожидает инфляцию в Украине на уровне около 22,5%. Нацбанк называет в целом инфляционную ситуацию "контролируемой". Тем не менее, НБУ предупреждает, что риски ценовых всплесков довольно высоки из-за возможной эскалации на фронте и угрозы дальнейшего уничтожения украинской инфраструктуры.