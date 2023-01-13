Продукты питания, топливо и услуги. Что сильнее всего повлияло на цены в 2022 году и какой будет инфляция в 2023-м

Инфляция на уровне 27% в 2022 году оказалась лучше прогнозов. Но радоваться пока что рано: в 2023 году цены вырастут еще на 21-23% из-за боевых действий и увеличения затрат производителей.

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По данным Государственной службы статистики, в декабре 2022 года потребительская инфляция год к году составила 26,6%. При этом, Национальный банк прогнозировал, что рост потребцен в 2022 году будет на уровне порядка 30%. Аналогичная цифра фигурирует и в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ), который был обнародован в конце декабря минувшего года.

Инфляция оказалась ниже ожиданий по нескольким причинам. Основная – жесткая фиксация валютного курса на фоне снижения доходов граждан, а также заморозка тарифов. Таким образом, многие предприятия просто не смогли перенести в цену рост себестоимости и сопутствующие риски по регуляторным причинам либо ввиду ограниченного спроса. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Впрочем, показатель инфляции в 2022 году все равно стал наихудшим с 2015 года . Тогда рост цен превысил 43%. Кроме того, эксперты считают, что инфляционная спираль еще не развернулась полностью. Поэтому в 2023 году товары и услуги по-прежнему будут дорожать. Возможно, такими же темпами, как и в 2022-м.

Потребительская инфляция в Украине в 2012-2022 годах, % год к году

Данные Госстата

Мы не одиноки: в Европе тоже все дорожает

Основным инфляционным триггером 2022 года стала война и ее отрицательное влияние на экономику. Комментируя ситуацию, Национальный банк в своем сообщении указывает, что наибольший вклад в рост цен сделали :

разрушение предприятий и инфраструктуры; нарушение производственных процессов и логистики;

рост затрат бизнеса;

ситуативный ажиотажный спрос на отдельные товары и услуги.



"Влияли (на инфляцию – ред.) и косвенные последствия войны. В частности, курсовые эффекты и ухудшение в течение года ожиданий населения и бизнеса. Кроме того, на цены в Украине давило глобальное ускорение инфляции – именно в прошлом году большинство стран обновили многолетние инфляционные максимумы", – говорится в сообщении НБУ.

В США, например, инфляция за 2022 год составила 6,5%, а в странах Европейского Союза (по предварительным оценкам) она превысит 11%. "Для сравнения страны Прибалтики, входящие в зону евро, имеют и вовсе 21-23% инфляции в 2022 году. Но в ЕС специфическая ситуация, которая вызвана прежде всего рекордным ростом цен на энергоресурсы", – уточняет экономический эксперт Даниил Монин

Вместе с тем, Нацбанк указывает на то, что инфляционная ситуация под конец 2022 года стабилизировалась. Согласно данным Госстата, в августе, сентябре и октябре инфляця месяц к месяцу составила 1,1%, 1,9% и 2,5% соответственно. Но и в ноябре, и в декабре в месячном измерении цены увеличились лишь на 0,7%.

"Обеспечить умеренную инфляционную динамику удалось благодаря антикризисным мерам НБУ и правительства при поддержке международных партнеров и, конечно, успешным действиям украинской армии, которая не только остановила российское наступление, но и освобождает украинские земли. Фиксированный курс также является важным якорем для ожиданий всех экономических агентов и выполняет роль предохранителя панических настроений", – уточняет Нацбанк.

Главные виновники – на полках магазинов и на АЗС

Необработанная пищевая продукция – овощи, фрукты, крупы, мясо, яйца – за 2022 год подорожала на 41,6%. Готовые продукты питания, такие как макаронные изделия, молочная продукция, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, выросли в цене на 22,6%.

Как уточняет НБУ, рост цен на сырые продукты питания к концу 2022 года замедлился. Связано это с тем, что сократился срок реализации таких товаров в условиях отключений электроэнергии; подешевели корма, стоимость которых во многом определяет цены на мясо; увеличилось предложение яиц; завершилась уборка урожая, что стало сдерживающим фактором для цен на крупы и муку; снизился спрос на продовольствие со стороны кафе и ресторанов.

В то же время, в декабре 2022 года подорожание готовых продуктов питания начало набирать обороты.

Рост цен на соответствующие товары в годовом исчислении ускорился под влиянием увеличения производственных затрат бизнеса и все еще усложненной логистики. На фоне дефицита электроэнергии дорожали продукты, производство которых энергоемкое, требует термической обработки или хранение в холоде. Национальный банк Украины инфляционный комментарий за декабрь 2022 года

Цены на непродовольственные товары в 2022 году выросли на 21,3%. Инфляция в этом сегменте в декабре тоже ускорилась, главным образом в связи с исчерпанием товарных запасов, которые были сформированы еще до девальвации официального курса гривны на 25% в июле.

Услуги в целом за 2022 год подорожали на 14,8%. В отличие от продуктов питания и непродовольственных товаров, темп роста цен в сфере услуг замедлился из-за частых отключений электроэнергии, которые препятствовали нормальному обслуживанию клиентов парикмахерскими, спортзалами, СТО и т.д.

Существенное влияние на инфляцию оказал и рост цен на топливо: за 2022 год оно подорожало более чем на 69%. Впрочем, пик топливной инфляции пришелся на конец весны ­– начало лета. Впоследствии стоимость горючего стабилизировалась и лишь в декабре произошел небольшой рост цен на 1,5-2%. Его спровоцировали владельцы генераторов, которые начали активно потреблять топливо после обстрелов энергоинфраструктуры.

Товары и услуги – лидеры по росту цен в 2022 году, % год к году

Данные Госстата

Ощущается совсем не то, что посчитал Госстат

Эксперты сходятся во мнении, что для большинства потребителей реальная инфляция оказалась куда выше официальной .

Изменение предпочтений украинцев повлияло на структуру потребления. Основной статьей расходов стали продукты питания, прочие потребности сведены к минимуму. Население активно поддерживает армию, занимается волонтерством. А эти расходы даже не попадают в инфляционную структуру. Поэтому ощущаемая (реальная – ред.) инфляция максимально приближена к росту цен на продукты питания и составляет около 34%. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Виктор Шулик придерживается такого же мнения, указывая на то, что Госстат оценивает среднюю ценовую ситуацию в потребительской корзине по стране. А значит, для конкретного украинца и его семьи инфляция может совершенно другой.

"В реальности, цены на продукты питания в Украине менялись волнообразно, их подталкивала паника. Очень выросла в цене логистика товаров, что также повлияло на цены для конечных потребителей. Если сравнивать с прошлым годом (из личных наблюдений), то техника и самые востребованные продукты питания выросли в цене более существенно, чем это заявлено Госстатом", – рассуждает эксперт.

Цены никак не угомонятся. Не в этом году – так точно

В 2023 году ждать существенного замедления темпов инфляции не стоит.

Во-первых, перспективы завершения активных боевых действий по-прежнему туманны. А именно от этого обстоятельства во многом зависит ситуация в экономике.

Во-вторых, производители еще в полной мере не отразили в ценах рост своих издержек. Результаты опроса украинского бизнеса за декабрь 2022 года, который провел НБУ, показывают, что предприятия большинства отраслей намерены и дальше увеличивать стоимость реализации своей продукции и услуг.



В-третьих, будут влиять на цены разрушения и повреждения энергетических мощностей.



В-четвертых, замороженные в 2022 году тарифы, вскоре явно будут пересмотрены. В первом полугодии 2023 года это коснется коммерческих потребителей, а во втором – бытовых. Само собой, рост цен на электроэнергию, воду и тепло отразится на итоговой инфляции.



"Текущий базовый прогноз роста цен на 2023 год – 26%. Но в связи с неопределенностью влияющих на инфляцию факторов, а также в зависимости от действий правительства и НБУ, итоговый показатель может быть существенно ниже или выше", – считает Андрей Шевчишин.

По оценкам НБУ, рост потребцен в 2023 году составит 21%. МВФ в своих прогнозах чуть более пессимистичен и ожидает инфляцию в Украине на уровне около 22,5%. Нацбанк называет в целом инфляционную ситуацию "контролируемой". Тем не менее, НБУ предупреждает, что риски ценовых всплесков довольно высоки из-за возможной эскалации на фронте и угрозы дальнейшего уничтожения украинской инфраструктуры.