ВВП держится, но с трудом. Как экономика Украины воспринимает ракетные атаки на инфраструктуру

МВФ и Кабмин сходятся во мнении, что из-за повреждения энергетических мощностей падение ВВП Украины в 2022 году превысит 30%. Но есть и хорошие новости: в середины 2023 года экономика возьмет курс на восстановление.

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Регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры не прошли для украинской экономики бесследно. МВФ, Кабинет Министров и Национальный банк единогласно сообщили о пересмотре своих прогнозов для ВВП Украины в сторону ухудшения.

Такие пессимистические настроения по большей части связаны с тем, что бизнес не может нормально работать в условиях энергетического дефицита. Это приводит к тому, что многие предприятия вынуждены замораживать свою деятельность и сокращать объемы производства. Помимо этого, компании сохраняют негативные ожидания по поводу ценовой ситуации. Они предупреждают о дальнейшем повышении цен на товары и услуги в связи с увеличением производственных и логистических затрат.

"Логика простая – для производства чего-либо надо электричество, ну хотя бы в виде лампочки над головой работника. А с 10 октября по декабрь мы лишились 40-50% электроэнергии. Значит у нас будет фактическая просадка уже в 4 квартале 2022 года – «минус" 40% просто на уровне производства и потребления из-за отсутствия энергии. Поэтому итоги текущего года можно смело пересматривать с понижением», – считает финансовый аналитик Андрей Вдовенко.

Сомнений нет: упадем больше, чем на 30%

Одним из первых свой обновленный прогноз после ракетных ударов по инфраструктуре нашей страны озвучил Международный валютный фонд (МВФ). МВФ в конце ноября заявил, что ВВП Украины в 2022 году упадет на 33% . Фонд упомянул, что пересмотр прогноза в том числе связан с "…колоссальным ущербом для инфраструктуры и производственных мощностей".

Похожую оценку дало и украинское правительство. В частности, первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила о том, что падение реального ВВП в 2022 году достигнет 32−33,5% .

Учитывая ноябрьскую атаку на энергетическую систему часть предприятий приостановила свою деятельность. Поэтому мы как Министерство экономики несколько ухудшили наши перспективы. Юлия Свириденко первый вице-премьер – министр экономики

Планирует изменить прогноз ВВП и Национальный банк. Глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes сказал, что обновленные ожидания в отношении украинской экономики будут основываться на том, что в результате активизации обстрелов могут быть недоступны до 40% энергогенерирующих мощностей страны.

Довольно сдержано в своих оценках и экспертное сообщество. Например, инвесткомпания Dragon Capital ухудшила прогноз падения реального ВВП Украины в 2022 году на 2 п.п. до "минус" 32%. «Негативное влияние отключений электроэнергии в результате обстрелов Российской Федерацией (РФ) на экономику пока было умеренным. Но обстрелы, вероятно, продолжатся, а рост спроса на электроэнергию зимой заставит увеличивать масштаб и продолжительность отключений электроэнергии», – пишут аналитики Dragon Capital в своем отчете.

По прогнозам международной консалтинговой компании Oxford Economics, ВВП Украины в 2022 году откатится на 31%. Специалисты Oxford Economics говорят о том, что с приближением зимы ситуация в экономике ухудшилась, поскольку РФ сосредоточила свою стратегию на разрушении украинской инфраструктуры. В итоге, ракетные удары привели к повреждению около 50% мощностей производства и распределения электроэнергии, и оставили по меньшей мере 10 млн человек без электроснабжения.

Думаю, по 2022 году ВВП Украины будет посчитан на уровне 60-65% показателя 2021 года. Поддержку нам оказывают внешние долги и гранты, которые обеспечивают расходы сектора госуправления. В реальном секторе экономики ситуация выглядит значительно хуже, поскольку многие предприятия не могут производить продукцию из-за проблем с логистикой и энергоресурсами. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Настроения бизнеса снова ухудшаются

Озвученные выше прогнозы четко коррелируют с ожиданиями бизнеса, который, собственно, и генерирует тот самый ВВП. Национальный банк в начале декабря опубликовал очередной опрос украинских предприятий (за ноябрь), который отражает их деловые настроения.

"Бизнес продолжает нести потери от полномасштабной войны и ослабляет оценки своей экономической деятельности: Индекс ожиданий деловой активности в ноябре составил 42,7 против 44,9 в октябре ", – сообщает НБУ.

По сферам экономики и отраслям ожидания бизнеса распределились следующим образом:

Разрушение производственных мощностей и инфраструктуры усилили негативные ожидания промышленных предприятий: индекс (ДИ) сектора в ноябре снизился с 45,8 до 44,1 (здесь и далее – сравнение с октябрем). Ухудшилась оценка объемов производимой продукции (с 51 до 45,4) и объема новых заказов (с 46,6 до 41,8);

Строительная отрасль несколько ослабила пессимистические оценки своих экономических результатов в ноябре: ДИ вырос с 38,2 до 41. Несколько улучшились ожидания в отношении объема выполненных строительных работ и новых заказов: с 34,2 и 36,8 до 38,9 и 41,7 соответственно. В то же время, учитывая фактор сезонности, строительные компании ожидают сокращение численности работников;



Эскалация боевых действий и снижение доходов населения повлияли на ухудшение настроений предприятий торговли: в ноябре ДИ отрасли снизился с 48,9 до 45,2. Также респонденты ухудшили свои оценки по товарообороту и объемам закупки товаров для продажи: с 49,5 и 50,5 до 44,4 и 46,5 соответственно;



Нарушение цепочек поставки и увеличение производственных затрат не лучшим образом влияют на деловую активность предприятий сферы услуг: ДИ этого сектора в ноябре снизился с 42,2 до 40. Усилились негативные ожидания относительно объема новых заказов, объема предоставленных услуг. Вдобавок к этому сфера услуг намерена и дальше поднимать цены.



Середина 2023-го станет точкой роста

Эксперты сходятся во мнении, что уже где-то к середине 2023 в украинской экономике наметится тренд к восстановлению. По оценкам Oxford Economics, в 2023 году ВВП Украины упадет всего лишь на 2-2,5%. При этом российские атаки по инфраструктуре ко второй половине будущего года утихнут, зерновая инициатива останется в силе, а финансовая поддержка Запада будет достаточной для обеспечения бюджетной стабильности Украины.

Аналитики Dragon Capital ожидают падение ВВП в 2023 году на уровне 5%.

Этот прогноз (на 2023 год – ред.) базируется на предположении, что Украина будет постепенно освобождать оккупированные территории и сможет закончить горячую фазу войны на приемлемых условиях в 2023 году, ориентировочно ближе к осени. отчет инвесткомпании Dragon Capital

А вот МВФ надеется, что ВВП Украины в 2023 году даже сможет подрасти на 1%. И Фонд дает более оптимистичную оценку не зря. Ведь именно от МВФ и других международных партнеров во многом зависит, как украинская экономика "вырулит" 2023 год. Впрочем, недостатка зарубежной помощи пока не предвидится. Dragon Capital подсчитала, что в будущем году можно ожидать увеличение объемов международного финансирования до 42 млрд долл. по сравнению с заявленными 32 млрд долл. в 2022 году .

"Если война закончится и канал финансовой поддержки со стороны международных партнеров останется открытым, возможно мы и увидим восстановление в 2023 году (на низкой базе сравнения). Но я не думаю, что это будет стремительный рост, так как сохраняются очень серьезные риски, связанные с работой реального сектора, транспортной и инженерной инфраструктурой, кадрами", – резюмирует Виктор Шулик.