Ермак о прогнозах по окончании войны весной: Звучит как мечта

Глава Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это звучит как мечта.

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Об этом Ермак заявил, комментируя высказывание замминистра обороны Владимира Гаврилова о том, что война может завершиться весной, передает "Укринформ".

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, - это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", - говорится в сообщении.

Он напомнил, что в этом году Украина добилась успехов на поле боя, освободив Херсон и продвинувшись на Харьковском направлении.

"Впрочем, эта война продолжается, и я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет", - подчеркнул Ермак.

Напомним, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов спрогнозировал, что украинские силы могут вернуть временно оккупированный Крым до конца декабря, а к концу весны 2023 года война с Россией может завершиться.