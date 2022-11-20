Єрмак про прогнози щодо закінчення війни навесні: Звучить як мрія

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак скептично ставиться до прогнозів про закінчення війни в Україні навесні. Він вважає, що це звучить як мрія.

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Про це Єрмак заявив, коментуючи висловлювання заступника міністра оборони Володимира Гаврилова про те, що війна може завершитись навесні, передає "Укрінформ".

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", - йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.

"Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов спрогнозував, що українські сили можуть повернути тимчасово окупований Крим до кінця грудня, а до кінця весни 2023 року війна з Росією може завершитися.