У Міноборони спрогнозували, коли Україні вдасться звільнити Крим та назвали строки завершення війни

Українські сили можуть повернути тимчасово окупований Крим до кінця грудня, а до кінця весни 2023 року війна з Росією може завершитися.

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Такий прогноз озвучив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на питання, чи зробить звільнення Херсона вірогіднішими інші цілі, такі як повернення Криму, він сказав, що "це лише питання часу". За його словами, цьому може допомогти якась непередбачувана ситуація, але є "також і військовий варіант з певним поєднанням сил, засобів і ще чогось".

"Ми можемо увійти до Криму, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так і буде", - сказав Гаврилов.

Заступник міністра зазначив, що окупанти зацікавлені у паузі у війні для перегрупування.

"Тому ми не маємо права зупинятися. Ми маємо просуватися вперед", – сказав він.

Щодо закінчення війни, Гаврилов сказав, що важливо бути готовими до тривалої битви, якщо Росія зможе отримати підкріплення.

"Звичайно, у цьому випадку війна займе якийсь час. Але я відчуваю, що до кінця весни ця війна закінчиться", – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що керівництво країни розглядає варіанти повернення АР Крим під контроль України дипломатичним шляхом, при цьому варіанту відмовитися від деокупації півострова не існує.