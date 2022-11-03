"Укрпочта" выпускает марку "Крымский мост на бис!": как купить

АО "Укрпочта" в пятницу, 4 ноября, выпускает новую пророческую марку "Крымский мост на бис!".

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник на России - День Народного Единства. Мы, в "Укрпочте", настолько дружелюбны, что делаем подарки даже нашим врагам, а потому в пятницу, 4 ноября, "Укрпочта" выпускает новую марку – "Крымский мост на бис!"", - отметил Смелянский.

По его словам, неважно, кто действительно подорвал мост, украинцам хватает самого факта.

Смелянский отметил, что тираж пророческой марки составляет 300 тыс. марковых листов или 2,1 млн. марок. Однако более 70 тысяч уже продано по предзаказу и они скоро будут у своих владельцев.

"А все остальные - пока хватает запасов, уже в эту пятницу смогут приобрести марки во всех городских отделениях "Укрпочты" и у нас на сайте. А чтобы точно без очередей - не забывайте про официальные онлайн-магазины Укрпочты на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon. Там же можно будет приобрести и тематический мерч – футболки, свитшоты и два вида магнитов", - отметил Смелянский.

Он пожелал, чтобы сам выпуск этой марки стал не менее пророческим в смысле полного уничтожения каких-либо связей с оккупантом.

Также Смелянский отметил, что марки "Укрпочты" продаются даже, когда нет света, потому что "несут в себе лучи надежды, что все, что на них изображено – обязательно сбудется".

Напомним, "Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки 8 октября, в тот день, когда на Крымском мосту произошел взрыв .

Отметим, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.