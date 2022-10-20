Нацбанк ухудшил прогноз по ВВП на следующий год

В Национальном банке ухудшили прогнозы по ВВП Украины на 2023 год. Если еще в июле правление регулятора предполагало, что рост экономики составит 5,5%, то на этот раз в НБУ предполагают, что ВВП увеличится только на 4%.

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Но вместе с тем у НБУ улучшили прогноз по 2024 году: если в июле рост ВВП предполагался на уровне 4,9%, то в этот раз – 5,2%.

"В 2023-2024 годах экономика будет восстанавливаться постепенно - темпами на уровне 4-5%", - отметил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 20 октября относительно монетарной политики регулятора.

Сдерживают восстановление экономики логистические трудности, разрушение мощностей компаний, понижение настоящих доходов людей и более низкие характеристики сельского хозяйства. Как следствие, ВВП в этом году сократится на около 32%.

"Заложенное в прогноз ослабление рисков безопасности с середины 2023 года станет ключевым фактором будущего восстановления экономики. Кроме того, существенная бюджетная поддержка будет стимулировать потребительский спрос и инвестиции в восстановление страны", - добавил Пышный.

Напомним, в этот же день правления НБУ сообщило о решении сохранить старую учетную ставку на уровне 25%, как и предполагалось ранее. Руководство центробанка решило, что этот показатель, учитывая рост инфляции, является оптимальным.