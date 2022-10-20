Нацбанк погіршив прогноз по ВВП на наступний рік

У Національному банку погіршили прогнози по ВВП України на 2023 рік. Якщо ще у липні правління регулятора припускало, що зростання економіки складе 5,5%, то цього разу в НБУ передбачають, що ВВП збільшиться тільки на 4%.

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Але разом з тим в НБУ покращили прогноз по 2024 року: якщо у липні ріст ВВП передбачався на рівні 4,9%, то цього разу – 5,2%.

"У 2023-2024 роках економіка відновлюватиметься поступово – темпами на рівні 4-5%", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу 20 жовтня стосовно монетарної політики регулятора.

Стримують відновлення економіки логістичні проблеми, руйнування потужностей підприємств, зниження реальних доходів громадян та нижчі показники сільського господарства. Як наслідок, ВВП у цьому році скоротиться на близько 32%.

"Закладене в прогноз послаблення безпекових ризиків із середини 2023 року стане ключовим чинником майбутнього відновлення економіки. Крім того, суттєва бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відбудову країни", – додав Пишний.

Нагадаємо, цього ж дня правління НБУ повідомило про рішення зберегти стару облікову ставку на рівні 25%, як і передбачалось раніше. Керівництво центробанку вирішило, що цей показник з огляду на ріст інфляції є оптимальним.