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Нацбанк зберіг чинну облікову ставку. Оцінив її як найбільш адекватну для наявної інфляції
У четвер, 20 жовтня, правління Національного банку вирішило не змінювати облікову ставку, лишивши її на рівні 25% річних, повідомив голова регулятора Андрій Пишний.
"Курсова стабільність, підтримана цим рівнем ставки та додатковими заходами Національного банку, і надалі сприятиме збереженню керованості інфляційними процесами. В умовах повномасштабної війни інфляція очікувано зростає., але лишається керованою", – підкреслив Пишний.
Основна причина інфляції незмінна – наслідки російської агресії. Серед них, зокрема, порушення ланцюгів постачання та руйнування виробництва. І як наслідок – скорочення пропозиції товарів та послуг, включаючи збільшення витрат бізнесу.
"Додатковий тиск на ціни обумовило коригування офіційного курсу гривні до долара, яке відбулося у липні і сприяло стійкості економіки в умовах війни на виснаження. Подальше зростання інфляції у світі також позначилося на цінах в Україні", – додав голова НБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Втім, фіксація вартості комунальних послуг і насичення ринку пальним зі збереженням його пільгового оподаткування дещо сповільнили темпи зростання цін загалом.
Нагадаємо, на початку жовтня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що в Національному банку України прогнозують, що облікова ставка зберігатиметься на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2024 року.