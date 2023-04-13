В Госстате рассказали, какие овощи в Украине подорожали больше всего

В Государственной службе статистики обнародовали данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2023 года. Отмечается, что овощи подорожали, но крупы упали и по цене.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные Госстата.

По данным Госстата, капуста подорожала на 60,2% до 22,2 гривны за килограмм порвино с февралем, а морковь подорожала на 37,5% до 39,6 грн за килограмм. Лук также подорожал на 23,2% и теперь его цена составляет 52,1 гривен за килограмм.

Также удорожание коснулось и яблок. Рост цены составил 12,1% до 18,5 гривны за килограмм.

В то же время больше всего подешевела гречневая крупа - на 5,1% и теперь цена за килограмм составляет 62,4 гривен. Снизились цены и на рис, ячневую и пшеничную крупу, муку.

Цены на такие продукты как мороженая рыба, сало, пшеничный хлеб и манную крупу практически не изменились.

Напомним, в Украине наблюдается дефицит некоторых овощей, вызванный оккупацией юга страны. За последние десятилетия фермеры больше выращивали лук и морковь в Херсонской и Запорожской областях.

Из-за полномасштабной войны и оккупации эта продукция не поступала украинскому потребителю, а фермеры в других регионах не успели существенно нарастить производство овощей.

Это привело к росту цен и дефициту некоторых категорий овощей. В 2023 году фермеры заявили, что будет увеличивать объемы выращивания овощей, чтобы стабилизировать внутренний рынок и цены.