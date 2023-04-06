Як зміниться ринок овочів та ціни в Україні, якщо фермери збільшать площі та наростять виробництво

За останні десятиліття фермери найбільше вирощували цибулю та моркву у Херсонській та Запорізькій областях. Через повномасштабну війну та окупацію ця продукція не надходила до українського споживача, а фермери в інших регіонах не встигли суттєво наростити виробництво овочів. Це призвело до росту цін та дефіциту деяких категорій овочів. В 2023 році фермери заявили, що будуть збільшувати обсяги вирощування овочей, щоб стабілізувати внутрішний ринок та ціни. Чи вдасться фермерам змінити ситуацію на ринку, розповідає Delo.ua.

Навесні 2023 року ціни на овочі досягли свого піку через війну та окупацію на Півдні, а також негативний вплив мала енергетична криза. Так, за даними Держстату, лише за два місяці 2023 року овочі подорожчали на 21,2%.

“Україна проходить пік цін на овочі. Хоча до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор, завадила збереженню великої частини врожаю. Другий - багато овочів, перш за все цибулі та моркви, вирощувалося в Херсонській і Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві”, - каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Однак він підкреслив, що цього року аграрії планують збільшити посівні площі під цибулею, морквою та іншими овочами, тому очікується більший урожай.

Фокус на овочі

Для підтримки внутрішнього ринку компанія “СП “ПАЕК” збільшить вирощування овочів з 64 га до 350 га. Вирощувати будуть цибулю, помідори, огірки, баклажани та кавуни. Адже тимчасова втрата деяких земель відчутно вдарила по цінах та якості й кількості продукції на прилавках. Для прикладу: цієї весни вартість цибулі досягала 68 грн/кг, червоної - 83-85 грн/кг, а це висока ціна для населення, чиї доходи знизились за останній рік війни, зазначають в “СП “ПАЕК”.

Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників області Андрій Кузьмич розповів, що торік овочевої продукції не вистачало, тому у поточному році на Рівненщині акцент буде робитися на овочі та експортно орієнтовані культури. В Одеській області господарство ПП "Агро Юг Експорт" вже збільшило площі під цибулю на 350 га проти 2022 року.

Також є тенденція до збільшення посівів площ під овочі малими господарствами по країні, щоб в Україні не було дефіциту та збільшення імпорту продуктів через високі закупівельні ціни.

За словами керівника аналітичного напряму проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Євгена Кузіна, очікується, що площі під овочами борщового набору в наступному сезоні дійсно розширяться, особливо по тим культурам, які зараз продаються за рекордними цінами - цибуля ріпчаста, морква.

Рекордні ціни завжди приваблюють новачків у ринок, у яких ще не відпрацьовані всі технології вирощування та зберігання продукції. Євген Кузін Керівник аналітичного напряму проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти"

Більш того, очікується, що площі, особливо під цибулею ріпчастою, розширяться і у багатьох інших країнах - ЄС, Молдова, Центральна Азія. Однак це буде тиснути на український ринок.

Як зміниться ринок овочів в Україні

Багато буде залежати від погодних умов влітку, наприклад, саме літня посуха в ЄС значно знизила врожай цибулі в цих країнах в 2022 році. Однак поступово, з початком збору нового врожаю в Україні та інших країнах, ціни почнуть знижуватися.

"Що стосується тепличних овочів, зараз в Україні є грантова програма з підтримки створення теплиць, і перші результати її діяльності мають з'явитися вже скоро. Тим не менш, я не думаю, що Україна в поточному році може повністю замістити те виробництво тепличних/сезонних овочів, яке було зосереджено в Херсонській області, а точніше в тій її частині, що досі окупована", - коментує Кузін.

Більш того, вартість електроенергії для стаціонарних тепличних комбінатів навряд чи знизиться, а це є головною частиною виробничих витрат. Практично всі виробничі витрати для фермерів і так здорожчали через девальвацію гривні та інші наслідки війни. Аналітик підкреслив, що ціна на ринку не залежить від витрат виробника на вирощування своєї продукції.

Ціна на ринку - це лише відображення балансу попиту та пропозиції на ринку.

Якщо в сусідніх країнах ціни на овочі будуть нижчими за українські, тоді імпортерам буде вигідно ввозити їх в Україну, відповідно на українському ринку продовжить залишатися імпорт. З іншого боку, якщо обсяг можливого імпорту буде невеликим, ключову роль будуть відігравати місцеві виробники.

Кузін зазначив, що у будь-якому випадку ринок збалансується, адже Україна не є закритою країною, а частиною світового ринку.

Чи знизяться ціни на овочі, якщо фермери наростять виробництво

Частка української продукції в наступному сезоні дійсно зросте. В деяких сегментах таке зростання може бути дуже ризикованим, наприклад, у сегменті цибулі ріпчастої, адже входження великої кількості новачків та значне розширення виробничих площ в інших країнах може тиснути на ціни виробників.

"У деяких сегментах таке зростання може виявитися недостатнім, наприклад, у сегменті тепличних овочів, адже проблеми з високою вартістю електроенергії та інші труднощі на ринку залишаться", - зазначає аналітик Кузін.

За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, замінити виробництво, яке було на Півдні, швидко не вдасться.

Дійсно, зараз багато хто планує переносити виробництво в центр та навіть на північ, але потрібно також не забувати, що для овочів потрібна інфраструктура зберігання, доробки, сортування. А це теж не відразу створюється та коштує дуже великих грошей. Андрій Ярмак Економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)

Однак капуста може подешевшати через те, що це овоч з найнижчим порогом входження в бізнес. По інших овочах ситація складніше, особливо з цибулею.

Ярмак додав, що ціни на овочі можуть знизитися в першій половині сезону, але навряд чи це буде срімке падіння. В другій половині сезону можна очікувати збільшення вартості овочей через витрати на інфраструктуру для зберігання.

Резюмуючи економіст ФАО додав, що наразі важко прогнозувати, якою буде ситуація на ринку овочей тому, що багато чого буде залежати від перебігу подій на фронті і повернення українців додому.