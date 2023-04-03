У Мінагрополітики очікують значно більшого доступу до українських овочів цієї осені

Наступний урожай в Україні має дати значно більше доступу до вітчизняного продукту для українців. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

За його словами, найбільшим промисловим кластером за останні десятиліття з виробництва цибулі та моркви були Херсонська та Запорізька області. Після початку повномасштабної війни українським споживачам не вдалося отримати цю продукцію, а фермери в інших регіонах не змогли суттєво наростити виробництво.

Однак цього року фермери вистигли підготуватися, через що планується відновлення вирощування овочів там, де останні роки цього не робили. Насамперед ідеться про овочі борщового набору, таких як цибуля та морква.

"Тому уже з урахуванням нового врожаю овочів, який буде збиратися в кінці літа, восени цього року, буде значно більше доступно вітчизняного продукту для українського споживача і більше ми не очікуємо такої складної ситуації, яка склалася цієї зими та весни", – висловився Висоцький.

Нагадаємо, раніше Тарас Висоцький розповів, що ціни на овочі повʼязані з сезонністю: навесні вони завжди високі. Однак у 2023 році на вартість вплинули ще й енергетична криза та окупація.