В Минагрополитики ожидают значительно большего доступа к украинским овощам этой осенью

Следующий урожай в Украине должен дать намного больше доступа к отечественному продукту для украинцев. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

По его словам, самым крупным промышленным кластером за последние десятилетия по производству лука и моркови были Херсонская и Запорожская области. После начала полномасштабной войны украинским потребителям не удалось получить эту продукцию, а фермеры других регионов не смогли существенно нарастить производство.

Однако в этом году фермеры успели подготовиться, поэтому планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы этого не делали. В первую очередь речь идет об овощах борщового набора, таких как лук и морковь.

"Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета, осенью этого года, будет значительно больше доступно отечественному продукту для украинского потребителя и больше мы не ожидаем такой сложной ситуации, которая сложилась этой зимой и весной", – высказался Высоцкий.

Напомним, ранее Тарас Высоцкий рассказал, что цены на овощи связаны с сезонностью: весной они всегда высокие. Однако в 2023 году на стоимость повлияли еще и энергетический кризис и оккупация.