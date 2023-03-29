Цены на лук в Украине снижаются: какая стоимость

В Украине начали снижаться отпускные цены на репчатый лук. Основной причиной стали массовые поставки импортного лука производства Польша, Египет и Нидерланды.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, продажи репчатого лука ведутся по 35-40 грн/кг ($0,96-1,09/кг), что в среднем на 15% ниже, чем неделей ранее.

Цены снижаются из-за большого предложения на рынке, тогда как спрос на лук достаточно невысок. Также большинство хозяйств с началом потепления начали активно распродавать имеющиеся запасы. При этом ряд фермеров сообщает о том, что по тем или иным причинам в текущем сезоне лук сохраняется хуже обычного. Поэтому заметно возрос процент потерь и доля некондиционной продукции, которую производители стремятся сбыть в первую очередь.

Стоит отметить, что в настоящее время цена на лук в Украине все же в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Однако некоторые игроки рынка уверены, что уже в апреле ситуация на рынке изменится. К этому моменту запасы лука в хозяйствах существенно сократятся и цены на эту продукцию пойдут вверх.

В сложившихся условиях владельцы качественного лука сегодня предпочитают воздерживаться от продаж и планируют возобновить реализацию этой продукции ближе к середине весны.

Напомним, в начале марта аналитики проекта EastFruit сообщали, что цены на лук бьют новые рекорды, что обусловлено сокращением запасов этой продукции в местных хозяйствах и стабильно высоким спросом в данном сегменте.