Ціни на цибулю в Україні знижуються: яка вартість

В Україні почали знижуватись відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Основною причиною цього стали масові поставки імпортної цибулі виробництва Польща, Єгипет і Нідерланди.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, наразі продажі ріпчастої цибулі ведуться по 35-40 грн/кг ($0,96-1,09/кг), що в середньому на 15% нижче, ніж тижнем раніше.

Ціни знижуються через велику пропозицію на ринку, тоді як попит на цибулю досить невисокий. Також більшість господарств з початком потепління почали активно розпродавати наявні запаси. При цьому низка фермерів повідомляє про те, що з тих чи інших причин у поточному сезоні цибуля зберігається гірше, ніж зазвичай. Через це помітно зріс відсоток втрат і частка некондиційної продукції, яку виробники прагнуть збути в першу чергу.

Варто зазначити, що наразі ціна на цибулю в Україні все ж у 2,3 раза вища, ніж в аналогічний період 2022 року.

Однак деякі гравці ринку впевнені, що вже у квітні ситуація на ринку зміниться. До цього моменту запаси цибулі в господарствах істотно скоротяться, і ціни на цю продукцію підуть вгору.

В умовах, що склалися, власники якісної цибулі сьогодні вважають за краще утримуватися від продажів і планують відновити реалізацію цієї продукції ближче до середини весни.

Нагадаємо, на початку березня аналітики проєкту EastFruit повідомляли, що ціни на цибулю б’ють нові рекорди, що обумовлено скороченням запасів цієї продукції в місцевих господарствах і стабільно високим попитом в даному сегменті.