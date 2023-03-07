В Україні вже відчувається дефіцит моркви: фермери підіймають ціни

Зростання відпускних цін на ринку моркви в Україні продовжується вже третій тиждень поспіль. Запаси продукції в українських господарствах на даний момент вже майже вичерпані, що також підтримує ціни.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, сьогодні основні угоди з продажу моркви укладаються вже по 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому аналітики ринку впевнені, що це ще не межа і ціни на моркву й надалі зростатимуть. Свою думку вони пояснюють браком пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах.

При цьому покрити дефіцит за рахунок імпортної продукції, зокрема з Польщі, гравцям ринку не вдається навіть частково.

"Приводом для підвищення цін, за словами гравців ринку, стало помітне зростання попиту на моркву. При цьому запаси продукції в українських господарствах на даний момент вже помітно виснажені, що також підтримує ціни", - пояснюють аналітики.

Вони додають, що внаслідок такого подорожчання ціни на моркву в Україні на сьогоднішній день вже в середньому в 3 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Більше того, більшість гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін у даному сегменті, оскільки на ринку вже відчувається дефіцит моркви, тоді як попит залишається досить високим.

Зазначимо, на ринку України також зберігається тенденція зростання і без того вже рекордних цін на ріпчасту цибулю, обумовлена скороченням запасів цієї продукції в місцевих господарствах.