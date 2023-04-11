Дешевше нікуди. Українські фермери знижують ціни на один із овочів борщового набору

Відпускні ціни на столові буряки в Україні вже у середньому в 1,6 раза нижче, ніж у першій половині квітня 2022 року. Аналітики прогнозують,що ціни ще будуть падати.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, настільки різке зниження цін стало величезним ударом для українських фермерів, які й так зазнали рекордних збитків внаслідок військових дій в основних регіонах вирощування овочів борщового набору.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, тільки з початку поточного тижня ціни на столові буряки на українському ринку знизилися в середньому на 17%.

Наразі відпускні ціни на ці коренеплоди варіюються в діапазоні 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) залежно від якості та обсягу партії.

Аналітики зазначають, йти на такі цінові коригування українські виробники змушені навіть в умовах стрімкого скорочення якісної продукції.

За словами самих виробників, причиною такої цінової ситуації є вельми стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.

Нагадаємо, в Україні знизилася ціна на білоголову капусту торішнього врожаю. Фермери розпродують цей овоч по 15-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

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