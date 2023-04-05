Українські фермери знижують ціни на один із овочів борщового набору

В Україні знизилася ціна на білоголову капусту торішнього врожаю. Фермери розпродують цей овоч по 15-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що українські фермери сьогодні поспішають розпродати запаси продукції старого врожаю до того, як рання капуста почне масово надходити в продаж, що додатково тиснутиме на ціни.

Так, на сьогодні білокачанна капуста врожаю 2022 року пропонується до продажу по 15-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Знижувальний ціновий тренд учасники ринку пов’язують зі стрімким погіршенням якості капусти в місцевих господарствах внаслідок тривалого зберігання. При цьому попит на дану продукцію досить невисокий, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті", - зауважують аналітики.

Вони підкреслюють, що білокачанна капуста на сьогодні в Україні пропонується до продажу в середньому на 18% дешевше, ніж рік тому.

Аналітики проєкту не виключають, що дана продукція і далі дешевшатиме в міру зниження її якості в українських господарствах.

Зауважимо, в Україні стрімко впав попит на інший овоч з борщового набору, а саме буряк.

Сьогодні буряк на українському ринку пропонують до продажу по 5-7 грн/кг , що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше. А некондиційну продукцію виробники готові відвантажувати взагалі від 2 грн/кг.