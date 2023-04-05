Украинские фермеры снижают цены на один из овощей борщового набора

В Украине снизилась цена на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Фермеры распродают этот овощ по 15-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что украинские фермеры сегодня спешат распродать запасы продукции старого урожая до того, как ранняя капуста начнет массово поступать в продажу, что будет дополнительно давить на цены.

Так, на сегодняшний день белокочанная капуста урожая 2022 года предлагается к продаже по 15-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

"Снижающий ценовой тренд участники рынка связывают с стремительным ухудшением качества капусты в местных хозяйствах в результате длительного хранения. При этом спрос на данную продукцию достаточно невысок, что также оказывает давление на цены в данном сегменте", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что белокочанная капуста на сегодняшний день в Украине предлагается к продаже в среднем на 18% дешевле, чем год назад.

Аналитики проекта не исключают, что данная продукция будет и дальше дешеветь по мере снижения ее качества в украинских хозяйствах.

Заметим, что в Украине стремительно упал спрос на другой овощ из борщового набора, а именно свеклу.

Сегодня свеклу на украинском рынке предлагают к продаже по 5-7 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее. А некондиционную продукцию производители готовы отгружать от 2 грн/кг.