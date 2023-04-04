В Украину на этой неделе поступила первая крупная партия лука из Кыргызстана, который, по предварительным оценкам, оценивается почти в 150 тонн.

Об этом сообщает EastFruit,

Отмечается, что поставка лука из Кыргызстана стала возможной благодаря досрочному снятию запрета на экспорт лука в начале марта 2023 года.

Оптовые цены на качественный лук в Кыргызстане достигали 45-50 центов США за кг, а в Украине превышали $1,2 доллара США за кг. Поэтому дорогостоящая логистика не стала преградой для поставок.

Двумя неделями позже Узбекистан также отменил ограничения на экспорт лука, однако пока ни одна партия лука из Узбекистана в Украину не была доставлена.

"Интересно, что импорт лука из Центральной Азии совпал с началом волны снижения цен на лук репчатый. Однако цены на лук в Украине пока по-прежнему сравнительно высоки и стимулируют его импорт. Не удивительно, что многие страны пытаются сейчас поставлять лук в Украину", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что в первые дни апреля в Украину поступили крупные партии импортного лука из 9 стран мира.

Кроме уже упомянутого выше Кыргызстана, лук в Украину экспортировали также Египет, Индия, Китай, Литва, Молдова, Нидерланды, Франция и Польша.

"Нужно также отметить, что Украина в последние годы регулярно импортировала лук из Кыргызстана. Наибольший объем киргизского лука был ввезен в Украину в 2019 году - 3,3 тыс. тонн", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что Кыргызстан не входит в число крупных экспортеров лука. Ежегодно эта страна отгружает на экспорт от 6 до 19 тыс. тонн репчатого лука, преимущественно в Россию, Казахстан и Беларусь.

Напомним, в начале марта цены на лук в Украине составили 42-47 грн/кг, что было обусловлено сокращением запасов этой продукции в местных хозяйствах.

В настоящее время продажи репчатого лука ведутся по 35-40 грн/кг. Основной причиной удешевления стали импортные поставки из Польши, Египта и Нидерландов.