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В Украину поступили крупные партии импортного лука из 9 стран мира
В Украину на этой неделе поступила первая крупная партия лука из Кыргызстана, который, по предварительным оценкам, оценивается почти в 150 тонн.
Об этом сообщает EastFruit,
Отмечается, что поставка лука из Кыргызстана стала возможной благодаря досрочному снятию запрета на экспорт лука в начале марта 2023 года.
Оптовые цены на качественный лук в Кыргызстане достигали 45-50 центов США за кг, а в Украине превышали $1,2 доллара США за кг. Поэтому дорогостоящая логистика не стала преградой для поставок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Двумя неделями позже Узбекистан также отменил ограничения на экспорт лука, однако пока ни одна партия лука из Узбекистана в Украину не была доставлена.
"Интересно, что импорт лука из Центральной Азии совпал с началом волны снижения цен на лук репчатый. Однако цены на лук в Украине пока по-прежнему сравнительно высоки и стимулируют его импорт. Не удивительно, что многие страны пытаются сейчас поставлять лук в Украину", - подчеркивают аналитики.
Они отмечают, что в первые дни апреля в Украину поступили крупные партии импортного лука из 9 стран мира.
Кроме уже упомянутого выше Кыргызстана, лук в Украину экспортировали также Египет, Индия, Китай, Литва, Молдова, Нидерланды, Франция и Польша.
"Нужно также отметить, что Украина в последние годы регулярно импортировала лук из Кыргызстана. Наибольший объем киргизского лука был ввезен в Украину в 2019 году - 3,3 тыс. тонн", - подчеркивают аналитики.
Они добавляют, что Кыргызстан не входит в число крупных экспортеров лука. Ежегодно эта страна отгружает на экспорт от 6 до 19 тыс. тонн репчатого лука, преимущественно в Россию, Казахстан и Беларусь.
Напомним, в начале марта цены на лук в Украине составили 42-47 грн/кг, что было обусловлено сокращением запасов этой продукции в местных хозяйствах.
В настоящее время продажи репчатого лука ведутся по 35-40 грн/кг. Основной причиной удешевления стали импортные поставки из Польши, Египта и Нидерландов.