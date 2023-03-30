Тепличные огурцы в Украине снова дорожают

На этой неделе в Украине зафиксировано очередное подорожание тепличных огурцов, что обусловлено повышенным спросом на фоне ограниченного предложения.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"За прошедшую неделю выборки огурца в тепличных комбинатах заметно сократились из-за пасмурной погоды, в то время как торговая активность в данном сегменте, напротив, только возросла. Так, только с начала текущей недели цены на тепличные огурцы из местных комбинатов выросли в среднем на 16%. Сегодня эта продукция предлагается к продаже по 100-150 грн/кг ($2,73-4,10/кг)", - говорится в материале.

На этой неделе особый интерес к закупкам проявляли розничные сети и крупные оптовые компании, а поставки импортных огурцов заметно сократились, что позволило тепличным комбинатам повысить цены: сейчас они отгружают огурцы в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце марта 2022 года.

Однако операторы рынка считают повышающий ценовой тренд в этом сегменте временным явлением - цены начнут снижаться, как только нормализуются погодные условия и предложение на украинском рынке начнет расти.

Напомним, что в результате войны в Украине прекратило работу около 35% тепличных хозяйств.