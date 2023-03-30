Тепличні огірки в Україні знов дорожчають

Цього тижня в Україні зафіксовано чергове подорожчання тепличних огірків, що зумовлено підвищеним попитом на тлі обмеженої пропозиції.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"За минулий тиждень вибірки огірка в тепличних комбінатах помітно скоротилися через похмуру погоду, в той час як торговельна активність в даному сегменті, навпаки, тільки зросла. Так, тільки з початку поточного тижня ціни на тепличні огірки з місцевих комбінатів зросли в середньому на 16%. Сьогодні ця продукція пропонується до продажу по 100-150 грн/кг ($2,73-4,10/кг)", - йдеться в матеріалі.

Цього тижня особливу зацікавленість до закупівлі виявляли роздрібні мережі та великі оптові компанії, а поставки імпортних огірків помітно скоротилися, що дало змогу тепличним комбінатам підвищити ціни: наразі вони відвантажують огірки в середньому в 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці березня 2022 року.

Проте оператори ринку вважають підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті тимчасовим явищем - ціни почнуть знижуватися, щойно нормалізуються погодні умови та пропозиція на українському ринку почне зростати.

Нагадаємо, що через війну в Україні припинило роботу близько 35% тепличних господарств.