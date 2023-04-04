В Україну цього тижня надійшла перша велика партія цибулі з Киргизстану, яка, за попередніми оцінками, оцінюється майже в 150 тонн.

Про це повідомляє EastFruit,

Зазначається, що постачання цибулі з Киргизстану стало можливим завдяки достроковому зняттю заборони на експорт цибулі на початку березня 2023 року.

Оптові ціни на якісну цибулю в Киргистані сягали 45-50 центів США за кг, а в Україні перевищували $1,2 долара США за кг. Тому дорога логістика не стала перепоною для поставок.

Двома тижнями пізніше Узбекистан також скасував обмеження на експорт цибулі, однак поки що жодної партії цибулі з Узбекистану в Україну не було доставлено.

"Цікаво, що імпорт цибулі з Центральної Азії збігся з початком хвилі зниження цін на цибулю ріпчасту. Проте ціни на цибулю в Україні поки що, як і раніше, порівняно високі й стимулюють її імпорт. Не дивно, що багато країн намагаються зараз постачати цибулю в Україну", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що в перші дні квітня в Україну надійшли великі партії імпортної цибулі з 9 країн світу.

Крім уже згаданого вище Киргизстану, цибулю в Україну експортували також Єгипет, Індія, Китай, Литва, Молдова, Нідерланди, Франція і Польща.

"Потрібно також зазначити, що Україна останніми роками регулярно імпортувала цибулю з Киргизстану. Найбільший обсяг киргизької цибулі було ввезено в Україну 2019 року – 3,3 тис. тонн", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що Киргизстан не входить до числа великих експортерів цибулі. Щорічно ця країна відвантажує на експорт від 6 до 19 тис. тонн цибулі ріпчастої, переважно в Росію, Казахстан і Білорусь.

Нагадаємо, на початку березня ціни на цибулю в Україні сягнули 42-47 грн/кг, що було обумовлено скороченням запасів цієї продукції в місцевих господарствах.

Наразі продажі ріпчастої цибулі ведуться по 35-40 грн/кг. Основною причиною здешевлення стали імпортні поставки з Польщі, Єгипту і Нідерландів.