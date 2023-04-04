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В Україну надійшли великі партії імпортної цибулі з 9 країн світу
В Україну цього тижня надійшла перша велика партія цибулі з Киргизстану, яка, за попередніми оцінками, оцінюється майже в 150 тонн.
Про це повідомляє EastFruit,
Зазначається, що постачання цибулі з Киргизстану стало можливим завдяки достроковому зняттю заборони на експорт цибулі на початку березня 2023 року.
Оптові ціни на якісну цибулю в Киргистані сягали 45-50 центів США за кг, а в Україні перевищували $1,2 долара США за кг. Тому дорога логістика не стала перепоною для поставок.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Двома тижнями пізніше Узбекистан також скасував обмеження на експорт цибулі, однак поки що жодної партії цибулі з Узбекистану в Україну не було доставлено.
"Цікаво, що імпорт цибулі з Центральної Азії збігся з початком хвилі зниження цін на цибулю ріпчасту. Проте ціни на цибулю в Україні поки що, як і раніше, порівняно високі й стимулюють її імпорт. Не дивно, що багато країн намагаються зараз постачати цибулю в Україну", - підкреслюють аналітики.
Вони зауважують, що в перші дні квітня в Україну надійшли великі партії імпортної цибулі з 9 країн світу.
Крім уже згаданого вище Киргизстану, цибулю в Україну експортували також Єгипет, Індія, Китай, Литва, Молдова, Нідерланди, Франція і Польща.
"Потрібно також зазначити, що Україна останніми роками регулярно імпортувала цибулю з Киргизстану. Найбільший обсяг киргизької цибулі було ввезено в Україну 2019 року – 3,3 тис. тонн", - підкреслюють аналітики.
Вони додають, що Киргизстан не входить до числа великих експортерів цибулі. Щорічно ця країна відвантажує на експорт від 6 до 19 тис. тонн цибулі ріпчастої, переважно в Росію, Казахстан і Білорусь.
Нагадаємо, на початку березня ціни на цибулю в Україні сягнули 42-47 грн/кг, що було обумовлено скороченням запасів цієї продукції в місцевих господарствах.
Наразі продажі ріпчастої цибулі ведуться по 35-40 грн/кг. Основною причиною здешевлення стали імпортні поставки з Польщі, Єгипту і Нідерландів.