В Україні різко зменшилися продажі одного з овочів борщового набору: як це вплинуло на ціни

Торгово-закупівельна діяльність на ринку столового буряка в Україні з початку березня була досить стабільною. Однак уже на початку поточного тижня ситуація в даному сегменті різко змінилася, і попит на дану продукцію помітно впав

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, щоб активізувати торгово-закупівельну діяльність, українські фермери знижують ціну на цю продукцію.

Сьогодні буряк на українському ринку пропонують до продажу по 5-7 грн/кг , що в середньому на 14% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому експерти проєкту говорять про збільшення пропозиції некондиційних буряків, які виробники готові відвантажувати від 2 грн/кг.

Знижувальний ціновий тренд експерти проєкту пов’язують зі збільшенням пропозиції столових буряків на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги.

При цьому досить рясною залишається пропозиція некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни на якісну продукцію.

Аналітики зазначають що наразі ціна на столовий буряк в Україні вже в середньому в 1, 6 разів нижча, ніж наприкінці березня 2022 року.

При цьому деякі учасники ринку не виключають, що тенденція зниження цін на ринку буряків збережеться й надалі, попри сезонне скорочення пропозиції цієї продукції. Свою думку вони пояснюють досить великими запасами столових буряків у місцевих сховищах.

Зазначимо, в Україні почали знижуватись відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Основною причиною цього стали масові поставки імпортної цибулі виробництва Польща, Єгипет і Нідерланди.

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