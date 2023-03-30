В Украине резко снизились продажи одного из овощей борщового набора: как это повлияло на цены

Торгово-закупочная деятельность на рынке столовой свеклы в Украине с начала марта была достаточно стабильной. Однако уже в начале текущей недели ситуация в данном сегменте резко изменилась, и спрос на данную продукцию заметно упал.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их данным, чтобы активизировать торгово-закупочную деятельность, украинские фермеры снижают цену на эту продукцию.

Сегодня свеклу на украинском рынке предлагают к продаже по 5-7 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем неделей ранее.

При этом эксперты проекта говорят об увеличении предложения некондиционной свеклы, которую производители готовы отгружать от 2 грн/кг.

Снижающий ценовой тренд эксперты проекта связывают с увеличением предложения столовой свеклы на рынке, поскольку те хозяйства, которые раньше воздерживались от продаж, сейчас активно распродают имеющиеся объемы.

При этом достаточно обильным остается предложение некондиционных корнеплодов, что оказывает давление на цены на качественную продукцию.

Аналитики отмечают, что сейчас цена на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,6 раз ниже, чем в конце марта 2022 года.

При этом некоторые участники рынка не исключают, что тенденция снижения цен на рынке свеклы сохранится и дальше, несмотря на сезонное сокращение предложения этой продукции. Свое мнение они объясняют достаточно большими запасами столовой свеклы в местных хранилищах.

Отметим, в Украине начали снижаться отпускные цены на репчатый лук. Основной причиной стали массовые поставки импортного лука производства Польша, Египет и Нидерланды.

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