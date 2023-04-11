Дешевле некуда. Украинские фермеры снижают цены на один из овощей борщового набора

Отпускные цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,6 раза ниже, чем в первой половине апреля 2022 года. Аналитики прогнозируют, что цены еще будут падать.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, столь резкое снижение цен стало огромным ударом для украинских фермеров, которые и так понесли рекордные убытки в результате военных действий в основных регионах выращивания овощей борщового набора.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала текущей недели цены на столовую свеклу на украинском рынке снизились в среднем на 17%.

Отпускные цены на эти корнеплоды варьируются в диапазоне 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) в зависимости от качества и объема партии.

Аналитики отмечают, что идти на такие ценовые корректировки украинские производители вынуждены даже в условиях стремительного сокращения качественной продукции.

По словам самих производителей, причиной такой ценовой ситуации является сдержанный спрос на столовую свеклу, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

Напомним, в Украине снизилась цена на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Фермеры распродают этот овощ по 15-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей раньше.

Фото: ru.depositphotos.com