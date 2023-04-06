Цены на огурцы снова пошли вверх: какая стоимость

Накануне пасхальных праздников украинские тепличные комбинаты в очередной раз повышают отпускные цены на огурцы.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По их словам, помимо предпраздничного ажиотажа поддержку ценам в данном сегменте оказывает и то, что из-за пасмурной погоды в предыдущие две недели созревание огурца у большинства тепличных комбинатов очень замедлилось.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала этой недели цена на тепличный огурец в Украине выросла в среднем на 15%.

Сегодня украинские тепличные комбинаты готовы отгружать гладкий огурец не дешевле 115-130 грн/кг. Цена на холмистый огурец варьируется в пределах 140-160 грн/кг.

"Поднять цену на тепличный огурец производителям удалось благодаря повышенному спросу на данную продукцию в канун праздника Пасхи. Также поддержку ценам оказывает общее сокращение предложения на рынке, поскольку из-за пасмурной и дождливой погоды сборы урожая в тепличных комбинатах заметно сократились в основных странах-импортерах также наблюдается рост цен из-за неблагоприятных погодных условий", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что сейчас цена на тепличный огурец в Украине в среднем в 1,6 раза выше, чем в начале апреля 2022 года. Однако многие участники рынка не исключают, что цена на эту продукцию может резко обвалиться после праздников.

Напомним, в Украине снизилась цена на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Фермеры распродают этот овощ по 15-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей раньше.

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