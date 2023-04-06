Ціни на огірки знову пішли вгору: яка вартість

Перед великодніми святами українські тепличні комбінати в черговий раз підвищують відпускні ціни на огірки.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми словами, крім передсвяткового ажіотажу підтримку цінам в даному сегменті надає і те, що через похмуру погоду в попередні два тижні дозрівання огірка в більшості тепличних комбінатів дуже сповільнилося.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, тільки з початку поточного тижня ціна на тепличний огірок в Україні зросла в середньому на 15%.

Сьогодні українські тепличні комбінати готові відвантажувати гладкий огірок не дешевше 115-130 грн/кг. Ціна на горбкуватий огірок варіюється в межах 140-160 грн/кг.

"Підняти ціну на тепличний огірок виробникам вдалося завдяки підвищеному попиту на дану продукцію напередодні свята Великодня. Також підтримку цінам надає загальне скорочення пропозиції на ринку, оскільки через похмуру і дощову погоду збори врожаю в тепличних комбінатах помітно скоротилися. Поставки імпортної продукції теж істотно впали, оскільки в основних країнах-імпортерах також спостерігається зростання цін через несприятливі погодні умови", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що наразі ціна на тепличний огірок в Україні в середньому в 1,6 раза вища, ніж на початку квітня 2022 року. Однак багато учасників ринку не виключають, що ціна на цю продукцію може різко обвалитися після свят.

Нагадаємо, в Україні знизилася ціна на білоголову капусту торішнього врожаю. Фермери розпродують цей овоч по 15-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

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