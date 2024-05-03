На Харківщині поранено 8 дітей, на Миколаївщині - влучання в об'єкт промислової інфраструктури: яка ситуація в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 3 травня російські окупанти продовжували завдавати ударів по цивільній інфраструктурі низки областей України внаслідок чого є влучання в об'єкт промислової інфраструктури, припортову інфраструктуру та газогін. Понад десяток людей отримали поранення. Серед них – восьмеро дітей.

На Харківщині загинув мирний житель, ще десятеро постраждали

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дергачі, Липці, Рублене, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янському районі в селі Новоосинове, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік. У селі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу отримав поранення 66-річний чоловік.

У Харківському районі в с. Липці пошкоджено 5 приватних будинків внаслідок обстрілу. У Дергачах - влучання ворожих КАБів. Отримали поранення 8 дітей, а також чоловік 75 років.

У Чугуївському районі окупанти поцілили у фермерське господарство. Горіли 2 господарчі будівлі, ангар, 3 господарчі споруди.

По Запорізькій області окупанти вдарили 349 разів

Впродовж доби окупанти 349 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці. 144 БпЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку, повідомили в ОВА.

11 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 193 артобстріли завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

У Херсонській області під російськими обстрілами опинилися 14 населених пунктів

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Станіслав, Велетенське, Садове, Придніпровське, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Ольгівка, Осокорівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА.

Російські військові обстрілювали житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків, навчальні заклади, об’єкт комунальної інфраструктури, магазин, гаражні та складські приміщення, господарські споруди, автотранспорт, припортова інфраструктура та газогін.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Росіяни продовжують бити по Нікополю

Вчора надвечір ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району. Виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Минулося без жертв. Продовжувалися атаки на Нікопольщину.

Спершу ввечері агресор поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Потім з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду, повідомили в ОВА. На ранок під ударом знову опинився Нікополь. А ще – Марганецька громада. Окупанти застосовували безпілотники.

У Миколаївській області ворог бив по акваторії Очаківської громади

Тричі росіяни здійснили артилерійський та мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Крім того, ворог атакував район ракетою типу Х-59. Внаслідок чого пошкоджень зазнав обʼєкт промислової інфраструктури. На відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

На Сумщині було 43 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 43 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Есманьська та Середино-Будська громади, повідомили в ОВА.