В Харьковской области ранены 8 детей, в Николаевской области - попадание в объект промышленной инфраструктуры: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки и ночью 3 мая российские оккупанты продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре ряда областей Украины, в результате чего попадание в объект промышленной инфраструктуры, припортовую инфраструктуру и газопровод. Более десятка человек получили ранения. Среди них – восемь детей.

На Харьковщине погиб мирный житель, еще десять пострадали

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Дергачи, Липке, Рублене, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянском районе в селе Новоосиново, на территории частного домовладения погиб 66-летний мужчина. В селе Купянск-Узловой в результате обстрела получил ранение 66-летний мужчина.

В Харьковском районе в с. Липке повреждены 5 частных домов в результате обстрела. В Дергачах – попадание вражеских КАБов. Получили ранения 8 детей, а также мужчина 75 лет.

В Чугуевском районе оккупанты попали в фермерское хозяйство. Горели 2 хозяйственные постройки, ангар, 3 хозяйственные постройки.

По Запорожской области оккупанты ударили 349 раз

В течение суток оккупанты 349 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Враг нанес авиационный удар по Новоандреевке. 144 БпЛА разной модификации атаковали Камышеваху, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку, сообщили в ОВА.

11 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 193 артобстрела нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступило 17 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области под российскими обстрелами оказались 14 населённых пунктов

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Станислав, Громадное, Садовое, Приднепровское, Инженерное, Берислав, Качкаровка, Михайловка, Золотая Балка, Гавриловка, Ольга, Осокоровка и город Херсон, сообщил председатель ОВА.

Российские военные обстреливали жилые кварталы населённых пунктов области. Повреждены 2 многоэтажки и 10 частных домов, учебные заведения, объект коммунальной инфраструктуры, магазин, гаражные и складские помещения, хозяйственные постройки, автотранспорт, припортовая инфраструктура и газопровод.

Из-за русской агрессии 1 человек получил ранения.

Россияне продолжают бить по Никополю

Вчера вечером враг нанес ракетный удар по Криворожскому району. Возник пожар, который спасатели успокоили. Прошло без жертв. Продолжались атаки на Никопольщину.

Сначала вечером агрессор попал дроном-камикадзе по райцентру. Затем из тяжелой артиллерии обстреляли Красногригорьевскую общину, сообщили в ОВА. К утру под ударом снова оказался Никополь. А еще – Марганецкая община. оккупанты применяли беспилотники.

В Николаевской области враг бил по акватории Очаковской общины

Трижды россияне совершили артиллерийский и минометный обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Кроме того, враг атаковал район ракетой типа Х-59. В результате чего повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. На открытой территории произошло воспламенение сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В Сумской области было 43 взрыва

Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 43 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Эсманьская и Середино-Будская общины, сообщили в ОВА.