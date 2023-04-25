В Україні різко зростають ціни на один із овочів борщового набору: яка вартість

В Україні стрімко зростають ціни на білокачанну капусту. Наразі українські виробники вже пропонують білоголову капусту врожаю 2022 року до продажу по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), що в середньому на 29% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Настільки стрімке подорожчання аналітики ринку пояснюють істотним скороченням пропозиції капусти на ринку, оскільки запаси цієї продукції в українських господарствах неабияк виснажені.

Також зростанню цін сприяє підвищений попит на капусту з боку місцевих оптових компаній і роздрібних мереж. При цьому через несприятливі погодні умови нерідко виникають складнощі з логістикою, а це також надає підтримку ціновому зростанню.

Необхідно зазначити, що наразі ціни на капусту в Україні в середньому на 40% вищі, ніж роком раніше.

При цьому учасники ринку не виключають того, що тенденція подорожчання цієї продукції збережеться і надалі, оскільки запаси білокачанної капусти в місцевих господарствах стрімко скорочуються.

Нагадаємо, відпускні ціни на столові буряки в Україні вже у середньому в 1,6 раза нижче, ніж у першій половині квітня 2022 року. Аналітики прогнозують,що ціни ще будуть падати.

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