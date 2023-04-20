Ціни на цибулю знову пішли вгору: яка вартість

В Україні на поточному тижні на ринку ріпчастої цибулі відновилося зростання цін. Це пов'язують з сезонним виснаженням запасів продукції в місцевих господарствах і збільшеною закупівельною активністю оптових компаній.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38-45 грн/кг ($1,04-1,23/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попри чергове подорожчання, попит на ріпчасту цибулю зростає щодня в умовах гострого дефіциту пропозиції місцевої продукції.

У сховищах українських фермерів запаси цибулі порівняно з останніми двома сезонами мінімальні. Більшість господарств розпродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто має у своєму розпорядженні певні запаси, наразі зупинили продажі, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.

Варто зазначити, що на сьогодні ріпчаста цибуля в Україні вже коштує в середньому в 3,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

При цьому, на думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції на ринку ріпчастої цибулі збережуться аж до масового надходження цибулі нового врожаю.

Нагадаємо, відпускні ціни на столові буряки в Україні вже у середньому в 1,6 раза нижче, ніж у першій половині квітня 2022 року. Аналітики прогнозують,що ціни ще будуть падати.

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