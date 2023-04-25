В Украине резко растут цены на один из овощей борщового набора: какая стоимость

В Украине стремительно растут цены на белокочанную капусту. В настоящее время украинские производители уже предлагают белокочанную капусту урожая 2022 года к продаже по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), что в среднем на 29% дороже, чем неделей ранее.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Столь стремительное подорожание аналитики рынка объясняют существенным сокращением предложения капусты на рынке, поскольку запасы этой продукции в украинских хозяйствах изрядно истощены.

Также росту цен способствует повышенный спрос на капусту со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей. При этом из-за неблагоприятных погодных условий нередко возникают сложности с логистикой, что также влияет на рост цен.

Необходимо отметить, что сейчас цены на капусту в Украине в среднем на 40% выше, чем годом ранее.

При этом участники рынка не исключают того, что тенденция подорожания этой продукции сохранится и дальше, поскольку запасы белокочанной капусты в местных хозяйствах стремительно сокращаются.

Напомним, отпускные цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,6 раза ниже, чем в первой половине апреля 2022 года. Аналитики прогнозируют, что цены еще будут падать.

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