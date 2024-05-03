Кількість пасажирів у поїздах до однієї з країн ЄС зросла вдвічі

Після запуску онлайн-продажу квитків на новий потяг між Австрією та Україною кількість пасажирів на даному маршруті збільшилась вдвічі.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Фіксуємо зростання більше, ніж у два рази, кількості проданих квитків на пересадковий маршрут між Україною, Угорщиною та Австрією через Чоп з моменту старту онлайн-продажів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки домовленостям між трьома залізницями, на маршруті організована зручна для пасажирів узгоджена пересадка між поїздами:

№745/746, 367/368 Київ, Луцьк - Чоп (- Ужгород);

№143/146 Чоп - Будапешт - Відень.

Нагадуємо, що з 18 березня у мобільному застосунку "Укрзалізниці" став доступним для купівлі онлайн прямий поїзд Київ - Відень та пересадковий поїзд Чоп - Відень, а автоматична функція пошуку маршруту з пересадкою дозволяє зручно знайти та придбати одразу 2 квитки.

Як зауважують в УЗ, новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, а на більшій частині маршруту (між станціями Дебрецен та Відень) у складі поїзда курсує вагон-ресторан.

Продаж квитків відкривається за 20 діб до відправлення поїзда.

Раніше повідомлялося, що задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Квитки на міжнародні потяги онлайн можна придбати лише через Дію.Підпис.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

За 4 місяці 2024 року АТ “Укрзалізниця” поїздами дальнього сполучення перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік.

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році АТ "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.