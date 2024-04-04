З 4 квітня АТ “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків онлайн до Угорщини на поїзд №143/146 сполученням Чоп - Будапешт - Відень.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що відсьогодні стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини.

"Новий прямий поїзд №143/146 Чоп — Будапешт — Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку Укрзалізниці", - підкреслили в УЗ.

Там уточнили, що мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше, про що в "Укрзалізниці" пообіцяли повідомити окремо.

Нагадаємо, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ — Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.

Зауважимо, задля боротьби з перекупниками квитків застосунок “Укрзалізниці” інтегрували з “Дією”. Відтепер квитки на потяг Київ - Варшава можна придбати також лише через Дію.Підпис.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.

Як повідомлялося, у 2024 році "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на внутрішні пасажирські перевезення.

Але у грудні 2023 року "Укрзалізниця" за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн вирішила підвищити вартість квитків на міжнародні поїзди, аби зменшити свої загальні збитки від перевезень.