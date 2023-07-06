Огород на подоконнике: как выращивать микрогрин для себя и стоит ли это превращать в бизнес

Микрогрин, или микрозелень – это пророщенные побеги обычных сельхозкультур, которые едят сырыми в пяти-десятидневном возрасте. В условиях подорожания овощей и зелени все больше украинцев задумываются над тем, не отвести ли подоконник в квартире под их разведение. Delo.ua исследовала, сколько стоит оборудовать домашнюю плантацию микрогрина, бизнес-потенциал такой идеи, а также проконсультировалась с диетологом по поводу правильного употребления пророщенных побегов.

Микрогрин – молодые побеги овощей и трав, которые употребляют в пищу задолго до конечного вызревания. Из-за короткой стадии роста микрозелень не успевает накопить вредные вещества из почвы и воды , поэтому их употребление максимально безопасно. Вместе с тем концентрация питательных веществ в пророщенных ростках значительно превышает аналогичные показатели в созревших сельхозкультурах и зелени, поскольку в микрогрине заложены все полезные вещества для будущего роста.

Микрогрин не является отдельным видом растений – обычно проращивают хорошо известные украинцам зерновые, масличные бобовые и овощные культуры. Наиболее популярны не капризные растения, семена которых быстро прорастают - кукуруза, пшеница, подсолнечник, горох, салат, кресс-салат, руккола, редис, горчица, капуста, свекла, амарант, гречка, лен и другие.

Проростки имеют насыщенный вкус и аромат зрелой культуры, могут употребляться в пищу как основной продукт, украшение для блюд, для приготовления смузи или салатов. В зимний период, в условиях сокращения доли овощей и зелени в рационе, микрогрин становится хорошим источником полезных веществ.

Микрогрин в современном понимании начал появляться как визуальный и вкусовой компонент в меню ресторанов изысканной еды Сан-Франциско (США) в 1980-х годах. В 1990-х суперфуд распространился по штату. В Украине микрогрином заинтересовались после 2019 года, а с началом полномасштабного российского вторжения все больше граждан стали задумываться о его выращивании для обеспечения себя витаминами и полезными микроэлементами.

Выращивание микрозелени на подоконнике. Автор фото: Анатолий Аладьин.

Для получения готового продукта нужны только необработанные семена, тара для выращивания, субстрат вместо почвы и соответствующие условия (влага, тепло, свет). Полный цикл роста составляет 5-20 дней в зависимости от вида культуры.

Инструкция по выращиванию микрозелени

Для выращивания микрогрина нужны только семена, которые не обрабатывались какими-либо химикатами и средствами защиты растений, тара для выращивания, и субстрат-заменитель почвы. Обычная квартира хорошо подходит для его выращивания , заниматься микрогрином можно даже на подоконнике.

Порядок проращивания ростков следующий :

Засыпаем почву для выращивания комнатных растений или вымачиваем льняной коврик в воде, стелим его в емкость, в которой будет расти зелень;

Равномерно распределяем семена по коврику, следя, чтобы они покрыли всю площадь субстрата, но не лежали друг на друге. Опрыскиваем семена водой;

Накрываем емкость крышкой для создания парникового эффекта. Если в крышке есть отверстия – накрываем плотно, в противном случае оставляем щель, чтобы не препятствовать доступу воздуха;

Ставим контейнер с семенами в темное и теплое место до появления побегов. Следим за тем, чтобы коврик всегда был влажным ;

; При появлении ростков перемещаем контейнер с семечками в теплое солнечное место. Снимаем крышки и продолжаем регулярно увлажнять пророщенные семена;

Когда ростки вырастают в высоту до 3-4 см – они полностью готовы к употреблению.



Для хорошего всхожести и быстрого созревания побегов важно поддерживать в емкости для проращивания постоянную влажность.

Это только наглядная демонстрация технологии выращивания микрогрина. Согласно блогу интернет-магазина MOYO, культуры для проращивания ростков делят на 5 основных категорий :

Маревые: свекла, шпинат, амарант. Для проращивания этих культур оптимален грунт. Если такой возможности нет, можно заменить его субстратом и присыпать посеянные семена тонким слоем земли. Крестоцветные: руккола, салат, редька, редис, капуста краснокочанная и брокколи, горчица. Эти семена имеют тонкую оболочку и быстро прорастают. Микрозелень из него без проблем вырастет на обычной салфетке, если поддерживать субстрат постоянно влажным. Бобовые: горох, фасоль, нут, чечевица. Из-за плотной оболочки семян этих растений они часто закисают при проращивании, на них появляется плесень. Оптимально выращивать такую зелень в воде. Луковые: лук, порей. Семена сеют густо, на расстоянии 1 мм друг от друга. Для проращивания используют емкости глубиной до 2 см. Зерновые: пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис. Это твердые семена, которые для получения хорошей всходов нужно замочить перед высадкой на 6-12 часов. Это сделает проращивание более быстрым.

Что нужно для выращивания?

Семена. Менеджеры специализированного интернет-магазина "Зеленая ферма" объясняют, что вкусовые качества, ожидания потребителя и технология выращивания микрогрина могут сильно отличаться в зависимости от культуры. Поэтому самый выгодный вариант – приобрести стартовый набор на 12-15 культур и попытаться вырастить и попробовать каждый микрогрин.

В компании отмечают, что обычно покупатели останавливаются на 3-4 культурах микрозелени. Для их выращивания стоит готовить подоконник в комнате, так как чаще всего одновременно выращивается 2-3 контейнера каждой из культур, то есть 6-12 контейнеров.

Согласно данным магазина, стартовый набор из 15 культур (рукола, кресс-салат, горчица, редис, дайкон, горох, люцерна, лук, брокколи, базилик, красная капуста, подсолнечник, фиолетовая капуста, чечевица и лен) в комплекте с ковриками стоит 259 грн.

Комплект из 15 культур микрогрин и ковриками за 259 грн. Источник: https://zelenaferma.com.ua/ru/product/komplekt-nasinnya-dlya-mikrozeleny-start-15-urozhayiv/

Что касается отдельных культур, то одна пачка на 15г семян подсолнечника, рассчитанная на одну посадку в контейнер площадью 18x12 см, будет стоить 12 грн. Для лука аналогичная емкость стоит 20 грн, брокколи – 21 грн, фиолетовой капусты – 26 грн .

В больших пачках семена относительно дешевле – 50г подсолнечника обойдется в 29 грн, гороха – 45 грн, щавеля – 70 грн, лука – 85 грн, а брокколи или фиолетовой капусты – 139 грн .

Коврик. Использование грунта для комнатных растений допустимо, но значительно усложняет выращивание микрогрина, поскольку в него легко "перелить" воды. Из-за чрезмерного увлажнения микрогрин может поразить плесень или грибок , после чего он будет непригоден к употреблению в пищу.

Коврик льняной, 6 грн/шт. Источник: интернет-магазин "Зеленая ферма", https://zelenaferma.com.ua/ru

Наиболее универсальный вариант – коврики из льна или кокоса. Их однозначное преимущество перед почвой, гидрогелевыми шариками, марлей или ватой – они отлично удерживают влагу, идеально подходят для развития корневой системы ростков, а зелень на такой подложке всегда остается чистой. Сейчас льняной коврик с размерами 11х15 см стоит 5-6 грн/шт., тогда как кокосовый дороже – 300 грн за лист 120х60 см .

Лоток. Лотком для выращивания микрогрина может стать любой пластиковый поддон - от использованных одноразовых пищевых контейнеров из супермаркетов до специализированных лотков для гидропонного выращивания рассады, или тары из нержавеющей стали. Наиболее популярное предложение на маркетплейсе Prom.ua – лоток с габаритами 18,6 x 11,4 см и глубиной 3,5 см, по 5 грн/шт.

Контейнер, 186x114х35 мм, цена – до 5 грн/шт. Источник: https://prom.ua/ru/p1869980736-lotok-dlya-viroschuvannya.html

Примечательно, что для оптовых покупателей такой контейнер стоит дешевле – при условии покупки упаковки на 1440 шт. он будет стоить 1,2 грн/шт.

LED- лампа для гарантированного освещения. Необязательная покупка, применяется для стимуляции роста растений и предотвращения замедления фотосинтеза при недостатке ультрафиолета. Это универсальное решение, создающее наиболее благоприятные условия для выращивания рассады, освещения декоративных растений или освещения растений зимой или в условиях нехватки природного света.

Основой лампы обычно служит светодиодная лента, излучающая свет красно-синего спектра: синий спектр влияет на развитие корневой системы, а красный стимулирует процессы фотосинтеза и размножения растений.

Универсальная ультрафиолетовая LED-лампа за 336 грн. Источник: https://lviv.prom.ua/p1619945678-led-fito-lampa.html

Вариантом может стать LED-лампа VIDEX T8F за 336 грн. Ее мощность 18W, длина луча - 660 nm-450 nm. Прибор рассчитан на 10 тыс. включений, заявленный ресурс работы – 30 тыс. часов, гарантия – 2 года .

Таким образом: для выращивания трех контейнеров с тремя культурами микрогрина на подоконнике (подсолнечник, горчица и горох) начинающий фермер потратит:

на семена: 29+45+38= 112 грн

на коврики: 9 х 6 = 54 грн

вместе, если дома нашлись пластиковые лотки: 166 грн

Подытоживая, хобби по выращиванию микрогрина приносит два-три урожая пророщенных побегов в месяц , поэтому в зависимости от стоимости семян и цикла вызревания нужно ежемесячно закладывать бюджет в размере 330-500 грн .

Для экономии многие микроогородники покупают обычные семена — на рынках и в садовых отделах гипермаркетов. При этом неизвестно, не протравливались ли они химикатами. Остальные энтузиасты выращивают семена на даче, после чего проращивают микрогрин дома.

Если выращивание микрозелени планируется не как хобби – можно приобрести уже готовые контейнеры с ростками . Например, на торговой платформе Olx.ua частные лица предлагают контейнеры с горохом за 25 грн/шт. при заказе от 5 контейнеров, в Киеве – ассортимент из 15 культур по 28 грн за контейнер, в Одессе аналогичный ассортимент будет стоить 30-35 грн за контейнер. Однако если "Зеленая ферма" заявляет об использовании только экологически чистых семян, то в объявлениях частных лиц невозможно проверить его происхождение .

Бизнес на микрогрине

Как отмечают в одесской компании "Зеленый шеф", коммерческое выращивание микрозелени имеет следующие преимущества:

Низкая стоимость запуска производства, особенно по сравнению с традиционными агрокультурами. Бизнес можно начать с нескольких контейнеров, предлагая готовую продукцию соседнему кафе, и масштабируя впоследствии производство;

Возможность выращивания в течение круглого года. Технология позволяет выращивать микрогрин без привязки к сезонности. В холодное время года спрос на него наибольший, а заработки выше;

Очень короткий производственный цикл. Урожай микрогрина произрастает в срок от недели до месяца в зависимости от типа культуры, что гарантирует быструю окупаемость. Можно быстро реагировать на спрос, предлагая наиболее востребованную на рынке культуру;

Известность и привлекательность продукции. Пока что микрозелень – это довольно нишевый продукт, который выбирают те, кто оценил его преимущества и пользу, и готов за него платить. Клиенты, которые покупают микрозелень разные - от молодого активного человека, желающего добавить в свой рацион суперфуд, до ценителя тонких вкусов и людей в возрасте, которые следят за своим здоровьем.

Менеджер интернет-магазина пояснил, что желающие заниматься коммерческим выращиванием микрогрина должны решить два основных вопроса:

обеспечить низкую себестоимость выпускаемой продукции , которая позволит конкурировать с другими предпринимателями, предлагающими контейнер с ростками за 25-40 грн . То есть бизнес-план должен обеспечить невысокую себестоимость микрогрина, которой можно достичь путем масштабирования производства и большими объемами продаж.

, которая позволит конкурировать с другими предпринимателями, предлагающими контейнер с ростками за . То есть бизнес-план должен обеспечить невысокую себестоимость микрогрина, которой можно достичь путем масштабирования производства и большими объемами продаж. с другой стороны, этот бизнес очень сложно просчитывать, если ориентироваться только на продажи через торговые онлайн-площадки. Для заработка на выращивании микрогрина нужен стабильный рынок сбыта, и лучшим вариантом является поставка продукции в общепит. Поэтому "Зеленый шеф" не советует налаживать масштабное выращивание без получения рынка сбыта - есть шансы напрасно вложиться в оборудование и не найти покупателя.

Таким образом, перед предпринимателем предстают две взаимоисключающие задачи - выращивать как можно больше микрогрина, но одновременно гарантированно реализовывать весь урожай . Поэтому представители отрасли не советуют подходить к выращиванию микрогрина как к бизнесу, в который достаточно вложить средства для получения прибыли.

Специалисты советуют начинать коммерческое выращивание микрогрина для себя, на подоконнике, не тратя дополнительных средств, и одновременно максимально искать возможность сбыта. Учитывая короткий цикл выращивания микрогрина и невысокую стоимость "сырья", начинающий фермер сможет после получения заказа масштабировать свое производство за неделю-две, и поставить покупателю необходимое количество контейнеров с ростками. То есть, основной совет в отрасли - не торопиться вкладываться в "производственную базу", а сконцентрироваться на контрактах .

Для начинающих предпринимателей, не желающих "прогореть" на выращивании микрогрина, одесская компания предлагает курсы по обучению тонкостям бизнеса. Цены колеблются от $299 для "лайт" бизнеса без привлечения наемных работников, до $1399 для будущих владельцев промышленных теплиц. Представитель "Зеленого шефа" подчеркнул, что основной акцент курсов делается именно на передаче опыта по поиску рынков сбыта в Украине .

Создание названия торговой марки, логотипа компании и анализ рынка; Поиск помещения, его обустройство; Постройка стеллажей по готовым сметам и схемам: гидростеллаж, стеллаж для субстратов и с автополивом; Выгодная закупка инвентаря, материалов, семян, препаратов и удобрений; Подготовка субстрата и замачивания ваты, ковриков, ткани. Нормы посева, график посева. Отделка, полив; Полная агроэкспертиза по самым популярным культурам: горох, кинза, капуста, лук, амарант, люцерна, редис, подсолнечник, пшеница, свекла, настурция, щавель; Упаковка готовой продукции и инструменты продаж. Варианты упаковки. Правила хранения растущей и срезанной зелени. Информация для продавцов. Примеры договоров, коммерческих предложений, администрирование ФЛП, КВЭД Украины, коммуникация с налоговой; Организация работы фермы. Планирование и должностные инструкции. маркетинг. Чему еще могут научить начинающего предпринимателя? (Приховати)

Примечательно, что большое количество компаний – производителей микрогрина и семян для его выращивания, вообще не ответили на телефонный вызов и письма в соцсетях от кореспондента издания, а некоторые интернет-магазины сообщили об остановке выращивания микрозелени.

А что по полезным веществам?

Если предприниматели не приводят конкретных бизнес-планов по выращиванию микрозелени, то консультант по здоровому питанию Марина Лейбенко подчеркивает - у свежих побегов растений нет конкурентов с точки зрения пользы для организма .

Речь идет о сульфорафане - органическом соединении, изучение которого сейчас активно проводится в развитых странах. По словам специалиста, сульфарафан – это фитонутриент, содержащийся во многих растениях, и наибольшая его концентрация содержится в ростках брокколи . Микрозелень уникальна именно содержанием сульфарафана, содержание которого в 10-100 раз превышает ее концентрацию в зрелом растении.

Выращивание микрозелени на подоконнике. Автор фото: Анатолий Аладьин.

Таким образом, из-за этого фактора микрогрин не имеет аналогов среди других пищевых продуктов.

Чем полезен микрогрин?

микрозелень помогает бороться с внутренними бактериями. Его употребление оказывает антибактериальное действие на желудочно-кишечный тракт, употребление пророщенных побегов может быть полезным и при вирусных инфекциях;

сейчас проводятся испытания по положительному воздействию сульфарафана для онкобольных, пациентов с болезнью Альцгеймера и при проблемах с суставами;

сульфарафан служит рационализатором питания, восполняя дефицит поступающих с пищей биологически активных веществ, выводит из организма токсичные вещества и свободные радикалы;

соединение предупреждает рецидивы заболеваний ЖКТ, включая язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезней предстательной железы, тормозит развитие опухолей молочных желез, болезней женской половой системы.

Следует избегать "гидропоники": Марина Лейбенко предостерегает, что лучший микрогрин - пророщенный в почве, так как земля способствует неразмножению бактериальной флоры в ростках. Поэтому консультант по здоровому питанию не советует употреблять выращенный на "гидропонике" микрогрин , поскольку при таком методе проращивания растения могут быть поражены вредными бактериями.

По ее словам, микрозелень едят обязательно в свежем виде, причем нужно следить, чтобы с момента срыва ростков до их употребления прошло не более нескольких часов.

У нас в культуре очень принято есть много овощей и круп, но совсем не принято есть микрозелень, хотя в проростках гораздо больше полезного, чем в крупе. Можно съесть чашу крупы и получить 2,5 г углеводов, а съедая 100 грамм микрогрина, вы получаете те же 2,5 г углеводов. Кроме того, вы получаете из него еще и растительный белок хорошего качества, который усваивается лучше, чем из овощей. Марина Лейбенко консультант по здоровому питанию

Противопоказаний к употреблению нет: специалист объясняет, что у микрозелени нет противопоказаний, и не существует веских аргументов по поводу вредности ее употребления натощак или перед сном.

Однако, она не советует употреблять пророщенные ростки картофеля, свеклы и фасоли, эти микрогрин-культуры могут быть опасны для организма из-за наличия ядовитых веществ, или, например, вызывают вздутие живота. Поэтому лучше отдать предпочтение наиболее полезным культурам – брокколи, капусте, редису, всем растениям рода крестоцветных.

Микрогрин – уникальный продукт для домашнего употребления: Марина Лейбенко объясняет, что тренд на выращивание микрогрина дома является уникальной возможностью относительно дешево обеспечить свои потребности в полезных веществах, особенно с учетом роста цен на овощи из-за временной оккупации россиянами областей с развитым овощеводством.