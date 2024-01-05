Україна в 2024 році інвестує 9 млрд грн на розвиток громадянами власної справи

У 2024 році Україна суттєво збільшить обсяг фінансування грантової програми “єРобота” для розвитку малого та середнього бізнесу, на це передбачено близько 9 млрд грн. Для порівняння, за півтора роки її дії держава профінансувала грантів на 6,5 млрд грн, повідомляє Міністерство економіки.

За даними відомства, гранти на власну справу дозволили відкрити тисячі нових малих та середніх компаній і наростити обсяги виробництва для вже існуючих, а також налагодити виробництво нових видів продукції.

Наразі кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали понад 11 тисяч українців, що дає можливість створити 35 тис. нових робочих місць.

За даними Мінекономіки, з початку запуску проекту "єРобота" у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» – видано 10 049 мікрогрантів на 2,4 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств – видано 660 грантів на 3,3 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства – видано 157 грантів на 706 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин – видано 171 грант на 65 млн грн.

Зазначається, що грантові кошти зазвичай повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Умови грантових програм

Програма "Власна справа" є одним із напрямків урядового проєкту "єРобота", який було запущено в липні 2022 року.

За грантовою програмою українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8000 нових робочих місць.

В свою чергу, грантова програма для переробних підприємств надає підприємствам можливість отримати фінансову підтримку для розширення своєї діяльності.

Основними умовами участі в програмі є зобов'язання створити нові робочі місця та активна участь у фінансуванні проекту. Отримувач гранту повинен забезпечити створення до 25 робочих місць, що сприяє економічному зростанню та зайнятості населення.

Схема співфінансування передбачає, що отримувач забезпечить 50% власних коштів, а решта 50% буде надана державою у формі гранту. Для підприємств, які діють на деокупованих територіях, співфінансування складає 20% від підприємця та 80% від держави.

Подати заявку на отримання такого гранту можуть як фізичні особи-підприємці (ФОП), так і юридичні особи через портал "Дія".