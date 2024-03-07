В урядової грантової програми "Власна справа" з'явився власний сайт

Міністерство економіки України запустило окремий сайт грантової програми "Власна справа", де зібрані всі можливості програми, умови та алгоритми отримання гранту, інструкції для заповнення бізнес-плану та поточні результати.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що сайт програми доступний за посиланням - https://vlasnaspravagrant.com.ua.

"Я вдячна українським підприємцям, які працюють легально, платять податки і збори й таким чином підтримують нашу економіку та військо. Ми ж зі своєї сторони сприятимемо розвитку бізнесу через урядові програми підтримки. Цьогоріч ми плануємо видати понад 15 тисяч грантів на створення чи розвиток бізнесу, тож переходьте за посиланням на сайті та подавайтесь", - прокоментувала міністр економіки України Юлія Свириденко.

У Мінекономіки нагадали, що грантова програма "Власна справа" – компонент урядового проєкту "єРобота" – стартувала у липні 2022 року для підтримки мікро- та малого бізнесу. За програмою підприємці можуть отримати гранти до 250 тис. грн та створити чи розширити власний бізнес.

Загалом з моменту запуску програми вже понад 14 тис. українців стали її переможцями та отримали можливість розпочати чи розширити свій бізнес. Кошти за програмою "Власна справа" можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу. Держава інвестує в розвиток бізнесу через гранти 3,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році понад 10 000 українців отримали гранти від уряду для започаткування або розширення свого бізнесу на загальну суму 2,4 млрд гривень. Остання у 2023 році хвиля грантів у рамках програми "Власна справа" принесла перемогу 359 учасникам, які разом отримали 86,5 млн гривень на реалізацію своїх бізнес-планів.

Очікується, що у 2024 році Україна суттєво збільшить обсяг фінансування грантової програми "єРобота" для розвитку малого та середнього бізнесу. Зазначається, що на це передбачено близько 9 млрд грн. Для порівняння, за півтора роки її дії держава профінансувала грантів на 6,5 млрд грн.