"Власна справа": у 2023 році держава спрямувала на гранти 2,4 млрд гривень

У 2023 році понад 10 000 українців отримали гранти від уряду для започаткування або розширення свого бізнесу на загальну суму 2,4 млрд гривень. Остання у 2023 році хвиля грантів у рамках програми "Власна справа" принесла перемогу 359 учасникам, які разом отримали 86,5 млн гривень на реалізацію своїх бізнес-планів.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Як повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, від початку програми в липні 2022 року, було надано гранти 13,5 тисячам українців на загальну суму в 3 млрд гривень. Це допомогло відкрити тисячі нових підприємств, розширити існуючі бізнеси та створити понад 25 тисяч робочих місць.

Вона додала, що серед отримувачів грантів останньої 23-ї хвилі 57% становили жінки, 43% - чоловіки. Найбільше грантоотримувачів з Львівської, Вінницької, Київської областей та міста Києва.

Повідомляється, що найпопулярніші сфери діяльності переможців включають оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів, тимчасове розміщування та організацію харчування, а також переробну промисловість.

Умови програми "Власна справа"

В Мінекономіки нагадують, що за програмою "Власна справа" можна отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн, який можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Програма "Власна справа" є одним із напрямків урядового проєкту "єРобота", який було запущено в липні 2022 року.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми для стимулювання підприємництва та створення робочих місць, включаючи мікрогранти для відкриття чи розвитку бізнесу, гранти для розвитку переробних підприємств, садівництва та тепличного господарства.

Очікується, що у 2024 році Україна суттєво збільшить обсяг фінансування грантової програми "єРобота" для розвитку малого та середнього бізнесу. Зазначається, що на це передбачено близько 9 млрд грн. Для порівняння, за півтора роки її дії держава профінансувала грантів на 6,5 млрд грн.

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