"Собственное дело": в 2023 году государство направило на гранты 2,4 млрд гривен

В 2023 году более 10 000 украинцев получили гранты от правительства для создания или расширения своего бизнеса на общую сумму 2,4 млрд гривен. Последняя в 2023 году волна грантов в рамках программы "Собственное дело" принесла победу 359 участникам, которые вместе получили 86,5 млн. гривен на реализацию своих бизнес-планов.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, с начала программы в июле 2022 года были предоставлены гранты 13,5 тысячам украинцев на общую сумму в 3 млрд гривен. Это помогло открыть тысячи новых предприятий, расширить существующие бизнесы и создать более 25 тысяч рабочих мест.

Она добавила, что среди получателей грантов последней 23-й волны 57% составляли женщины, 43% – мужчины. Больше грантополучателей из Львовской, Винницкой, Киевской областей и города Киева.

Сообщается, что наиболее популярные сферы деятельности победителей включают в себя оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, временное размещение и организацию питания, а также перерабатывающую промышленность.

Условия программы "Собственное дело"

В Минэкономики напоминают, что по программе "Собственное дело" можно получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн, который можно использовать для приобретения или лизинга оборудования, закупки сырья и материалов, аренды помещения.

Программа "Собственное дело" является одним из направлений правительственного проекта "еРабота", запущенного в июле 2022 года.

Правительственный проект представляет собой грантовые программы для стимулирования предпринимательства и создания рабочих мест, включая микрогранты для открытия или развития бизнеса, гранты для развития перерабатывающих предприятий, садоводства и тепличного хозяйства.

Ожидается, что в 2024 году Украина существенно увеличит объем финансирования грантовой программы "еРабота" для развития малого и среднего бизнеса. Отмечается, что на это предусмотрено около 9 млрд. грн. Для сравнения, за полтора года его действия государство профинансировало грантов на 6,5 млрд грн.

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