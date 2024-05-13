Виробники дронів можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень за програмою "єРобота"

Уряд розширив можливості для виробників безпілотних літальних апаратів (дронів) отримувати державне фінансування в рамках програми "єРобота". Тепер компанії, що займаються виробництвом дронів, можуть претендувати на грант у розмірі до 8 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Гранти надаються в напрямку "Переробка" і призначені для створення нових або збільшення існуючих потужностей з виробництва авіаційної техніки, зокрема безпілотників та їх компонентів.

"Згідно з рішенням уряду до переліку бізнесів, що можуть отримати державний грант за програмою "єРобота" (напрям "Переробка"), додано виробників безпілотних літальних апаратів (дронів). Ощад є ексклюзивним банківським партнером програми та бере активну участь у її реалізації", - йдеться в повідомленні.

Кошти гранту можна використовувати на придбання виробничого обладнання, його доставку та введення в експлуатацію. Проте сума гранту не може перевищувати 80% від загальної вартості проекту.

Які умови отримання гранту

Для отримання фінансової допомоги необхідно подати заявку встановленого зразка та бізнес-план на порталі "Дія". До участі у програмі допускаються як фізичні, так і юридичні особи, що здійснюють діяльність за кодом КВЕД 30.30 (виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього обладнання).

Одержувачі грантів повинні виконати низку зобов'язань, зокрема створити менше 25 нових робочих місць та сплатити податки на суму гранту протягом трьох років після його отримання.

Ощадбанк є банком-партнером, що бере активну участь у реалізації програми "єРобота", спрямованої на стимулювання підприємництва та відкриття нових виробництв.

В українських ПТУ з'явиться дисципліна "Оператор цивільних дронів"

Додамо, у 2024 році в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", - зазначив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Він пояснив, що вміти керувати цивільним дроном наразі є для України надважливим вмінням.

Федоров додав, що такі безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.

Нагадаємо, у Міносвіти визначили перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відбудови України. Вони отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень.

Додамо, підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам буде діяти на всій контрольованій території України.

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