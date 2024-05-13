Производители дронов могут получить грант до 8 миллионов гривен по программе "єРобота"

Правительство расширило возможности для производителей беспилотных летательных аппаратов (дронов) получать государственное финансирование в рамках программы "єРобота". Теперь компании, занимающиеся производством дронов, могут претендовать на грант в размере до 8 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

Гранты предоставляются в направлении "Переработка" и предназначены для создания новых или увеличения существующих мощностей по производству авиационной техники, в частности, беспилотников и их компонентов.

"Согласно решению правительства к перечню бизнесов, которые могут получить государственный грант по программе "єРабота" (направление "Переработка"), добавлены производители беспилотных летательных аппаратов (дронов). Ощад является эксклюзивным банковским партнером программы и активно участвует в ее реализации", – говорится в сообщении.

Средства гранта можно использовать для приобретения производственного оборудования, его доставки и ввода в эксплуатацию. Однако сумма гранта не может превышать 80% от общей стоимости проекта.

Какие условия получения гранта

Для получения финансовой помощи необходимо подать заявку на установленный образец и бизнес-план на портале "Дія". К участию в программе допускаются как физические, так и юридические лица, осуществляющие деятельность по коду КВЭД 30.30 (производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования).

Получатели грантов должны выполнить ряд обязательств, в том числе создать менее 25 новых рабочих мест и уплатить налоги на сумму гранта в течение трех лет после его получения.

Ощадбанк является банком-партнером, активно участвующим в реализации программы "єРабота", направленной на стимулирование предпринимательства и открытие новых производств.

В украинских ПТУ появится дисциплина "Оператор гражданских дронов"

Добавим, в 2024 году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии", - отметил глава Минцифри Михаил Федоров.

Он пояснил, что уметь управлять гражданским дроном является для Украины сверхважным умением.

Федоров добавил, что такие беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют его для документирования войны.

Напомним, в Минобразования определили первые 72 профтеха , где будут обучать профессии для восстановления Украины. Они получат 500 млн. грн. государственных средств на обновление мастерских.

Добавим, что предприятия, производящие дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.

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