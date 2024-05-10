Brave1 увеличит гранты для оборонных разработок: можно получить от 500 000 до 2 миллионов гривен

Начался прием заявок на обновленные гранты от Brave1 для defense-tech разработок. Теперь разработчики могут получить гранты в 500 тысяч, 1 млн и 2 млн гривен. Раньше сумма средств составила $5 000 и $25 000.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он рассказал, что податься на гранты могут украинские производители, разработки которых прошли оборонную экспертизу и получили общую оценку и оценку текущего уровня готовности разработки на уровне не менее 4 баллов. Размер финансирования зависит именно от оценки.

По словам Федорова, средства можно тратить на закупку необходимого оборудования и комплектующих, R&D и развитие продукта.

Инфографика: Минцифры

"Об этом каждый разработчик будет отчитываться. Если грант использован с нарушениями, средства придется вернуть", - отметил Федоров.

Глава Минцифры напомнил, что грантовую программу Brave1 запустили в июле 2023 года. За это время выдано 189 грантов на общую сумму $3,3 миллиона. Благодаря грантовой поддержке был улучшен технологический уровень готовности более 80% разработок и масштабировано производство трети.

"Создаем условия для наращивания темпов производства и улучшения качества оборонных инноваций. Разрабатывайте продукты, которые усилят Украину на фронте, и получайте финансирование с Brave1", - подытожил он.

Разработки Brave1

Напомним, на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.

Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Дрон уже успешно используют в подразделениях Сил обороны Украины на разных участках фронта.

Также в рамках кластера для развития военных технологий Brave1 украинские разработчики из команды FoxTac разработали платформу с дистанционным управлением, которая способна эвакуировать раненых с поля боя.

Кроме того, разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях — у него топовые ночные визуальные системы.

На базе кластера Brave1 разработчики представили Ratel Deminer — дистанционный минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Комплекс получил статус BRV1, то есть разработку определили приоритетной для сил безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели кластера Brave1 разработали систему AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Также напомним, что украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЕБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы враждебного РЕБ перед запуском дронов.

Добавим, что украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ.