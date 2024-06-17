Правительство вдвое увеличило размер грантов для предпринимателей на Харьковщине

Правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Власна справа", которая является компонентом программы "еРабота" для тех предпринимателей, которые работают в Харькове или Харьковской области.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что теперь эти предприниматели могут получить помощь от государства на развитие бизнеса на сумму до 500 тысяч грн. Таким образом правительство стимулирует развитие экономики региона, страдающего системными регулярными обстрелами.

"Мы понимаем, с какими вызовами каждый день сталкиваются предприниматели Харьковщины. И мы благодарны им за то, что они продолжают работать, несмотря на обстрелы, отключения света, разрушения и потери. Чтобы поддержать предпринимателей, мы вдвое увеличили предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Власна справа" – до 500 тысяч гривен" – заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она добавила, что эти средства можно направить на оплату аренды, оборудования, в том числе и на покупку генераторов.

Для получения гранта до 75 тыс. грн теперь не нужно создавать рабочее место

Согласно сообщению Минэкономики, еще одним изменением, которое правительство внесло в условия программы "Власна справа", стало то, что для получения гранта менее чем на 75 тысяч гривен физлицами, которые еще не зарегистрировались как ФЛП, теперь не обязательно создавать рабочее место.

Следовательно, предприниматели, получающие гранты от государства, должны выполнить следующие условия:

от 50 000 грн до 75 000 грн – не обязательно создавать рабочие места, такое условие действует исключительно для физлиц, которые еще не зарегистрировались, как ФЛП;

от 75 000 грн до 150 000 грн – необходимо создать 1 рабочее место для физлиц, которые еще не зарегистрировались, как ФЛП;

от 50 000 грн. до 150 000 грн. – необходимо создать 1 рабочее место, это условие для всех;

от 150 000 до 250 000 – необходимо создать 2 рабочих места для всех.

Полученные гранты можно потратить на аренду, оборудование, мебель, программное обеспечение, маркетинг и рекламу и т.д.

Глава Минцифры Михаил Федоров поделился руководством, где есть вся информация о программе.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в грантовой программе

Предпринимателям, желающим присоединиться к грантовой программе "Власна справа", нужно сделать следующие шаги:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале "Дія" с помощью BankID или электронной подписи.

2. Заполнить онлайн-заявку на портале "Дія" .

3. Прикрепить бизнес-план по форме.

4. Подписать электронной подписью и отправить.

Напомним, по итогам последнего этапа определения победителей программы "Власна справа" в июне 369 украинских предпринимателей получат 88 млн. грн. на развитие бизнеса. В общей сложности более 5 тысяч победителей программы получат от государства 1,2 миллиарда гривен на микрогранты.

Также сообщалось, что правительство расширило возможности для производителей беспилотных летательных аппаратов (дронов) получать государственное финансирование в рамках программы "еРабота". Теперь компании, занимающиеся производством дронов, могут претендовать на грант в размере до 8 миллионов гривен.

Фото: ua.depositphotos.com